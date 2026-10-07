Na dobre i na złe, odcinek 1001: Wiktoria wróci na stałe do do Leśnej Góry nie tylko dla Blanki ! Odkryje, że jej mąż Jose ma inną - ZDJĘCIA

Rozpad małżeństwa Wiktorii i Jose w 1001 odcinku "Na dobre i na złe"

Zdrada męża Wiktorii wyjdzie na jaw w 1001 odcinku "Na dobre i na złe" zupełnym przypadkiem! Po powrocie do Leśnej Góry Wiki będzie chciała skupić się na Blance, zaopiekować się córką i pomóc jej w poszukiwaniach porwanej Niny, ale zanim Consalida weźmie sprawy w swoje ręce i zacznie szukać zaginionej wnuczki będzie musiała się zmierzyć z tym, co zostawiła w Hiszpanii!

Szczególnie, że w 1001 odcinku "Na dobre i na złe" nie zdoła ukryć przed Blanką, że sama przeżywa bolesne chwile straty ukochanego. Córka Wiktorii przypadkowo podsłucha jej rozmowę z Jose i tak odkryje, że ich małżeństwo właśnie się rozpadło. Co prawda Wiki będzie mówiła do niewiernego męża po hiszpańsku, ale Blanka i tak zrozumie, o co chodzi.

Rozmowa szybko przerodzi się w kłótnię, bo Wiktoria nie daruje Jose tego, jak ją potraktował i zniszczył ich rodzinę! Wyjechała z Hiszpanii, by wszystko przemyśleć, ale zostawiła mu synów - bliźniaki, których teraz będzie chciała odzyskać!

- Przepraszam... Nie chciałam ci swoimi problemami głowy zawracać... Rozwodzimy się z José, ma inną kobietę… - wyzna Wiktoria córce.

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Jose zabierze Wiktorii ich synów w 1001 odcinku "Na dobre i na złe"!

Mimo że Wiki w 1001 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie chciała obciążać Blanki swoimi problemami, to wyjaśni, że w jej małżeństwie z Jose od jakiegoś czasu trwał kryzys. Mąż zaczął się oddalać od Consalidy, a ona nie potrafiła pojąć, dlaczego nie jest już dla Jose najważniejszą kobietą. Kiedy Wiktoria dowiedziała się o zdradzie Jose, chciała ratować rodzinę, lecz dotarło do niej, że ukochany nie zasłużył na wybaczenie, że ta miłość się wypaliła.

- Między nami zaczęło się psuć już kilka miesięcy temu. Nie rozumiałam, dlaczego, próbowałam to jakoś naprawić... A potem się okazało, że Jose ma kogoś innego. Lekarka z tego samego szpitala… A ja, głupia... Podobno żona zawsze dowiaduje się ostatnia!

- Tak bardzo mi przykro... Wydawało się, że jesteś taka szczęśliwa. A tak się kochaliście... - odpowie poruszona Blanka.

- Chciałam być. Ale miłość dawno się skończyła... Teraz jedyna kwestia to dzieci. Nie zgadza się, żeby chłopcy wrócili ze mną do Polski - odpowie Wiktoria.

W 1001 odcinku "Na dobre i na złe" stanie się jasne, że rozwód Wiktorii i Jose to tylko kwestia czasu. Teraz Consalida zacznie się zastanawiać nad swoją przyszłością, bo nie wyobraża sobie życia w Leśnej Górze bez synów bliźniaków. Po rozstaniu będzie chciała zabrać ich mężowi. Tylko czy Jose się na to zgodzi? Czy Wiki czeka walka z niewiernym mężem o synów? To się wyjaśni już niebawem.

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Kiedy 1001 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1001 "Na dobre i na złe" będzie emitowany w środę, 14 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry