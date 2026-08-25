M jak miłość. Joanna wykrzyczy Marysi, że Artur kocha tylko ją! Szokująca konfrontacja z kochanką Rogowskiego w nowym sezonie - ZWIASTUN

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-08-25 9:39

Szok w nowym sezonie "M jak miłość"! Zwiastun premierowych odcinków potwierdza, że Będzie konfrontacja żony i kochanki Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) i wcale nie chodzi o spokojną, rzeczową rozmowę. Wręcz przeciwnie, bo między Joanną (Dominika Sakowicz) i Marysią (Małgorzata Pieńkowska) wywiąże się ostra wymiana zdań, a krzyk Dobrzańskiej przed domem Mostowiaków w Grabinie to coś, czego nikt się nie spodziewa. "M jak miłość" po wakacjach kochanka Artura zafunduje Marysi prawdziwą bombę. Pod jej własnym domem wykrzyczy, że Artur kocha tylko ją!

Ostra konfrontacja Marysi i Joanny w nowym sezonie "M jak miłość" 

Powiedzieć, że Joasia z Marysią będą miały "na pieńku" w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach, to jak nic nie powiedzieć. Początkowo faktycznie uda się ukryć namiętne uczucie Dobrzańskiej i Rogowskiego, a lekarz zacznie robić wszystko, byle jakoś odciąć się od kochanki, której zdążył wyznać miłość. Jednak do czasu, bo przyciąganie w kierunku koleżanki będzie tak silne, że romans rozszaleje się na całego. Sama Marysia ma dobrą intuicję i od samego początku wyczuje zmiany w mężu. Jednak dopiero w biegiem wydarzeń w w nowym sezonie "M jak miłość" wyjdzie na jaw, jak daleko posunął się Artur. 

Nie będzie złudzeń, że Rogowski ma romans, nie może zrezygnować z uczuć do kochanki, z którą wcale nie uda mu się zerwać kontaktu. Wręcz przeciwnie, przed widzami kolejne sceny pocałunków i schadzek lekarza z Dobrzańską. Jednak największym szokiem w nowych odcinkach "M jak miłość" będzie konfrontacja Marysi z Joanną pod domem Mostowiaków w Grabinie.

Spanikowana Joanna w następnym sezonie "M jak miłość" wykrzyczy Marysi, że Artur kocha tylko ją!

Artur kocha tylko mnie! - powie podniesionym tonem Joanna w nowym sezonie "M jak miłość". I to nie do byle kogo, bo do samej Marysi...

Do szokującej konfrontacji kochanki i żony Artura dojdzie tuż przed domem w Grabinie, który kojarzony jest przede wszystkim z oazą spokoju, wsparciem i rodzinnymi chwilami. Niestety w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach scena przed posesją Mostowiaków zamieni się w koszmar. 

Marysia będzie już wiedziała, że Artur kocha kochankę. Co z tym zrobu?

To oczywiste, że Rogowska nie pożyje długo w nieświadomości. Może początkowo będzie mogła się łudzić, że zauroczenie Artura koleżanką to chwilowy kaprys, ale nic z tego. Tak naprawdę Rogowski na poważnie zakochał się w Dobrzańskiej, która (sądząc po konfrontacji przed domem w Grabinie) myśli chyba, że stworzy z lekarzem przyszłość. Powie to wprost Marysi i nie będzie się wahała by wyrzucić Rogowskiej, że jej mąż kocha ją! Co na to sam zainteresowany? To się jeszcze okaże, ale takich scen w wykonaniu jednej z ulubionych par w "M jak miłość" jeszcze nie było. 

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach
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