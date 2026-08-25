M jak miłość. Joanna wykrzyczy Marysi, że Artur kocha tylko ją! Szokująca konfrontacja z kochanką Rogowskiego w nowym sezonie - ZWIASTUN

Ostra konfrontacja Marysi i Joanny w nowym sezonie "M jak miłość"

Powiedzieć, że Joasia z Marysią będą miały "na pieńku" w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach, to jak nic nie powiedzieć. Początkowo faktycznie uda się ukryć namiętne uczucie Dobrzańskiej i Rogowskiego, a lekarz zacznie robić wszystko, byle jakoś odciąć się od kochanki, której zdążył wyznać miłość. Jednak do czasu, bo przyciąganie w kierunku koleżanki będzie tak silne, że romans rozszaleje się na całego. Sama Marysia ma dobrą intuicję i od samego początku wyczuje zmiany w mężu. Jednak dopiero w biegiem wydarzeń w w nowym sezonie "M jak miłość" wyjdzie na jaw, jak daleko posunął się Artur.

Nie będzie złudzeń, że Rogowski ma romans, nie może zrezygnować z uczuć do kochanki, z którą wcale nie uda mu się zerwać kontaktu. Wręcz przeciwnie, przed widzami kolejne sceny pocałunków i schadzek lekarza z Dobrzańską. Jednak największym szokiem w nowych odcinkach "M jak miłość" będzie konfrontacja Marysi z Joanną pod domem Mostowiaków w Grabinie.

Spanikowana Joanna w następnym sezonie "M jak miłość" wykrzyczy Marysi, że Artur kocha tylko ją!

Artur kocha tylko mnie! - powie podniesionym tonem Joanna w nowym sezonie "M jak miłość". I to nie do byle kogo, bo do samej Marysi...

Do szokującej konfrontacji kochanki i żony Artura dojdzie tuż przed domem w Grabinie, który kojarzony jest przede wszystkim z oazą spokoju, wsparciem i rodzinnymi chwilami. Niestety w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach scena przed posesją Mostowiaków zamieni się w koszmar.

Marysia będzie już wiedziała, że Artur kocha kochankę. Co z tym zrobu?

To oczywiste, że Rogowska nie pożyje długo w nieświadomości. Może początkowo będzie mogła się łudzić, że zauroczenie Artura koleżanką to chwilowy kaprys, ale nic z tego. Tak naprawdę Rogowski na poważnie zakochał się w Dobrzańskiej, która (sądząc po konfrontacji przed domem w Grabinie) myśli chyba, że stworzy z lekarzem przyszłość. Powie to wprost Marysi i nie będzie się wahała by wyrzucić Rogowskiej, że jej mąż kocha ją! Co na to sam zainteresowany? To się jeszcze okaże, ale takich scen w wykonaniu jednej z ulubionych par w "M jak miłość" jeszcze nie było.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach