M jak miłość, odcinek 1942: Marcin utknie sam na sam z Elżbietą! Awaria samochodu przedłuży ich spotkanie - ZDJĘCIA

Marcin utknie z Elżbietą sam na sam! Służbowa podróż zrobi się wyjątkowo niezręczna

W 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin po raz kolejny będzie towarzyszył Domańskiej podczas służbowego wyjazdu. Już od pewnego czasu sytuacja w firmie przestanie mu odpowiadać. Elżbieta nie będzie przecież ukrywała, że interesuje ją nie tylko jego praca. Kolejne zaczepki, flirty i dwuznaczne sytuacje będą wprawiały Chodakowskiego w coraz większe zakłopotanie. Mimo to nadal będzie wykonywał swoje obowiązki, dlatego również tym razem wsiądzie z szefową do samochodu i ruszy z nią w trasę.

Atmosfera w aucie szybko zrobi się gęsta. Marcin w 1942 odcinku "M jak miłość" będzie doskonale wiedział, że Domańska próbuje się do niego zbliżyć, a przecież on nie będzie zainteresowany żadnym romansem. Chodakowski będzie miał żonę, rodzinę i ani trochę ochoty na wikłanie się w dziwną relację z przełożoną. Elżbieta natomiast coraz śmielej będzie pozwalała sobie na zachowania, które zdecydowanie nie będą przypominały zwykłej rozmowy między szefową i pracownikiem.

Elżbieta poprosi Marcina o dziecko! W 1942 odcinku "M jak miłość" zaoferuje mu milion złotych

Domańska wyzna Marcinowi, że nie może mieć dzieci. Razem z jej mężem od dawna będą wiedzieli, że naturalne zostanie rodzicami nie będzie dla nich możliwe. Elżbieta zacznie czuć coraz większą presję czasu. Przyzna, że bardzo chce zostać matką i ma świadomość, że dla niej będzie to właściwie ostatni moment, żeby podjąć konkretną decyzję. Właśnie podczas służbowej podróży powie Chodakowskiemu o problemie i przedstawi swoją zaskakującą propozycję.

I wtedy w 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin usłyszy coś, co kompletnie zbije go z tropu. Elżbieta zaproponuje mu, żeby został biologicznym ojcem jej dziecka! Domańska będzie próbowała przedstawić cały układ jako rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Ona spełni marzenie o macierzyństwie, razem z mężem wychowa dziecko, a Chodakowski nie będzie musiał w żaden sposób angażować się później w jego życie. Na tym jednak w 1942 odcinku "M jak miłość" jej oferta się nie skończy. Żeby przekonać Marcina, Elżbieta wyłoży na stół naprawdę gigantyczną sumę. Zaproponuje mu milion złotych w zamian za zgodę na zostanie ojcem dziecka. Domańska będzie zapewniała, że wszystko pozostanie tajemnicą, nikt nigdy nie będzie musiał dowiedzieć się o całym układzie, a Chodakowski po prostu dostanie pieniądze i wróci do swojego życia.

Marcin w 1942 odcinku "M jak miłość" odejdzie od Domańskiej! Nietypowa propozycja przeleje czarę goryczy

W 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin nie tylko zdecydowanie odmówi Elżbiecie, ale uzna, że jej propozycja ostatecznie przekroczyła wszelkie granice. Praca w firmie Domańskiej miała być przecież dla niego spokojniejszą alternatywą dla niebezpiecznego zawodu detektywa. Z czasem okaże się jednak, że Chodakowski zamiast spokoju dostanie szefową, która coraz mocniej będzie ingerowała w jego prywatność i próbowała wciągnąć go w absurdalny układ.

Dlatego w 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin jasno da Domańskiej do zrozumienia, że nie zamierza dalej dla niej pracować. Zapowie, że jeszcze w tym samym tygodniu złoży wypowiedzenie.