M jak miłość, odcinek 1941: Basia też dowie się o zdradzie ojca z Joanną?! Przyłapie Artura i Agnes na kłótni - ZDJĘCIA

Kiepski powrót Artura z wyjazdu z kochanką

W 1941 odcinku "M jak miłość" Artur wróci do domu po pobycie w Niemczech. To nie będzie zwykły wyjazd służbowy, bo lekarz spędzi z kochanką romantyczne, intymne chwile. Joanna nie odpuści, bardzo nakręci się na romans, nawet podaruje mężczyźnie prezent, który okaże się wyznaniem miłości... Sam Rogowski złamie obietnicę daną Agnes, której wmawiał, że nie ma kontaktu z kochanką. Prawda będzie jednak taka, że uczucia z Joanną wybuchną z podwójną siłą...

Basia świadkiem afery o romans ojca w 1941 odcinku "M jak miłość"

- (...) Tata, wiesz o co mi chodzi. Miałeś się nie spotykać z tą kobietą! - ostro powie Agnes, pokazując ekran telefonu ze zdjęciami Artura i Joanny z konferencji.

- Nie spotykam się z nią! Już ci mówiłem, międzynarodowe sympozjum, wszyscy mogli tam przyjechać, ty też! Daj spokój, w ogóle skończmy ten temat, kończymy ten temat! - wścieknie się Artur i urwie rozmowę.

Kiedy Rogowski schowa się w domu, nagle na tarasie pojawi się Basia. Wprost zapyta starszą siostrę o to, czy kłóci się z ojcem. Na szczęście młoda Rogowska nie usłyszy wymiany zdań i nadal nie będzie świadoma, że Marysia jest zdradzana.

Agnes skłamie dla dobra rodziny

Agnes nadal nie wyda ojca, nawet mimo złamanego słowa. Powie Basi, że nie kłóci się z Arturem, żeby nie robić kolejnych problemów. Mimo wszystko tajemnica o romansie nie zostanie utrzymana w nieskończoność. Już niebawem w "M jak miłość" Marysia nakryje męża na zdradzie.

Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., w TVP2.