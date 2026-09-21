Barwy szczęścia, odcinek 3420: Bruno wywali Karolinę z Hotelu i każe Justinowi przejąć jej obowiązki. Nie zniesie upokorzenia

Bruno odsunie Karolinę od hotelu

Po wyjściu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale szybko przekona się, że jej pozycja uległa całkowitej zmianie. Bruno nie będzie już traktował jej jak partnerki, z którą wspólnie prowadzi biznes. Po tym, jak na jaw wyszło, że to właśnie Karolina zleciła sfałszowanie nagrania monitoringu mającego pogrążyć Justina, zaufanie między małżonkami zostanie poważnie nadszarpnięte. Jeszcze przed tym jak Karolina w ogóle wydostanie się na wolność, w 3419 odcinku Amelia (śp. Stanisława Celińska) ostrzeże syna przed żoną. Bruno zacznie trzymać ją na dystans i zdecyduje, że powinna ograniczyć swoją aktywność w hotelu. I właśnie wtedy się zacznie... Karolina nie zamierza łatwo zrezygnować z pracy. W 3420 odcinku "Barw szczęścia" będzie usilnie przekonywać Bruna, by pozwolił jej wrócić do dawnych obowiązków.

Justin przejmie obowiązki Karoliny

Stański nie zmieni zdania. Zamiast przywrócić Karolinę do pracy, podejmie decyzję, która wyjątkowo mocno ją dotknie. Większość jej dotychczasowych obowiązków przekaże Justinowi. Dla Skotnickiego będzie to ważna zmiana. Jeszcze niedawno Karolina próbowała się go pozbyć, wykorzystując sfałszowane nagranie i wciągając go w skandal dotyczący rzekomej zdrady. Teraz Bruno powierzy Justinowi zadania, które do tej pory należały do jego żony. Karolina gwałtownie zareaguje na decyzję męża. Nie będzie chciała pogodzić się z tym, że jej miejsce w hotelu zajmuje właśnie Justin.

Karolina rozpocznie walkę o powrót

W 3420 odcinku stanie się jasne, że Karolina nie zamierza odpuścić. Będzie próbowała przekonać Bruna do zmiany decyzji, ale Stański pozostanie nieugięty. Kobieta będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami własnych działań. Na tym jej walka jednak się nie skończy. Już w 3421 odcinku "Barw szczęścia" Karolina zmieni strategię. W domu zacznie zachowywać wobec Bruna wyraźny chłód, a jednocześnie będzie konsekwentnie utrudniać Justinowi przejęcie jej obowiązków w hotelu. Wszystko po to, by odzyskać swoje stanowisko. Tymczasem Justin będzie miał na głowie nie tylko problemy w pracy. Skotnicki stanie przed kolejnym kryzysem, tym razem związanym z Olą (Michalina Robakiewicz).

Kiedy 3420 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3420 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek 15 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.