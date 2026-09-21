Barwy szczęścia, odcinek 3414: Nietypowe zaręczyny Agaty i Ignacego. Poprosi o rękę tuż przed długim wyjazdem z kraju - ZDJĘCIA

Agata wyjedzie do Tajlandii, a Ignacy poprosi ją o rękę

W 3414 odcinku „Barw szczęścia” Agata będzie już gotowa do podróży. Pyrka wyruszy do Tajlandii, gdzie czeka ją nowe zawodowe wyzwanie. Podczas pożegnania wydarzy się jednak coś, co całkowicie ją zaskoczy. Ignacy nie będzie chciał wypuścić ukochanej bez ważnego pytania. Niespodziewanie oświadczy się Agacie! Tym samym para, zamiast żegnać się przed jej wyjazdem, stanie przed decyzją dotyczącą swojej wspólnej przyszłości. Oświadczyny przyjdą w szczególnym momencie. Agata będzie bowiem wyjeżdżała na dłużej, a ich związek w ostatnim czasie przejdzie poważną próbę.

Agata wyjedzie przez propozycję pracy i to na długo!

Jeszcze wcześniej w nowym sezonie „Barw szczęścia” Agata otrzyma propozycję udziału w projekcie, który będzie wiązał się z aż trzyletnim pobytem w Tajlandii. Dla Pyrki będzie to ogromna szansa zawodowa, ale jednocześnie decyzja, która postawi jej związek z Ignacym przed trudnym wyzwaniem. Trudno będzie pogodzić wspólne życie z perspektywą trzyletniej rozłąki. Agata będzie musiała zdecydować, jak ważna jest dla niej kariera i czy jest gotowa na tak dużą zmianę. Do sytuacji dołączy się również Lucyna (Grażyna Zielińska), która zacznie przekonywać Agatę i Ignacego do sprzedaży mieszkania oraz wyjazdu z Polski. Oczywiście wszystko we własnych celach.

Ignacy nie pozwoli, by wyjazd oznaczał koniec ich związku

Ostatecznie Agata zdecyduje się wyruszyć do Tajlandii. Właśnie wtedy Ignacy wykona jednak niespodziewany ruch. Zamiast pogodzić się z rozłąką, postanowi związać ich jeszcze mocniej. Jego oświadczyny w 3414 odcinku „Barw szczęścia” będą dla Agaty dużym zaskoczeniem. Pyrka stanie przed pytaniem, czy jest gotowa nie tylko na trzyletni wyjazd, ale także na kolejny poważny krok w związku z Ignacym.