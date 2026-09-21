Barwy szczęścia, odcinek 3419: Amelia doprowadzi do rozstania Bruna z Karoliną?! Ostro najedzie na synową

Amelia ostro zaatakuje Karolinę

Po aresztowaniu Karoliny w 3418 odcinku "Barw szczęścia" Bruno będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami działań żony. Karolina zostanie zatrzymana w związku ze sprawą sfałszowanego nagrania monitoringu, które miało pogrążyć Justina (Jasper Sołtysiewicz). W 3419 odcinku "Barw szczęścia" o wszystkim dowie się Amelia. Dla seniorki wiadomość o aresztowaniu synowej będzie ogromnym ciosem, ale przede wszystkim wzbudzi w niej obawy o przyszłość Bruna. Kobieta nie będzie chciała, by syn lekceważył to, co się wydarzyło. Amelia podczas trudnej rozmowy ze Stańskim kategorycznie przestrzeże go przed Karoliną. Nie będzie owijać w bawełnę i wprost określi synową jako osobę mściwą oraz bezwzględną.

Duża przestroga dla Bruna

Amelia będzie przekonana, że Bruno powinien bardzo uważać na żonę. Seniorka wyrazi otwartą obawę, że skoro Karolina była gotowa posunąć się tak daleko przeciwko Justinowi, w przyszłości może uderzyć również w swojego męża. Dla Bruna nie będzie to łatwa rozmowa. Karolina jest przecież jego żoną, a ich związek od początku budził sporo emocji. Stański będzie musiał jednak zmierzyć się z faktem, że kobieta, której zaufał, została aresztowana w związku z intrygą wymierzoną w Justina.

Bruno zacznie odsuwać Karolinę, ale to nie będzie proste

Kiedy policja zwolni Karolinę, kobieta wróci do hotelu. Nie zastanie jednak tam męża, który będzie chciał przejść nad wszystkim do porządku dziennego. Pod wpływem wydarzeń i rozmowy z Amelią Bruno zacznie traktować żonę z wyraźnym dystansem. Co więcej, Stański podejmie pierwszą konkretną decyzję dotyczącą jej miejsca w hotelu. Niespodziewanie oznajmi Karolinie, że powinna zrezygnować z obowiązków zawodowych i zająć się prowadzeniem domu. Dla Karoliny będzie to kolejny cios. Kobieta nie zamierza jednak łatwo pogodzić się z utratą swojej pozycji. W kolejnych odcinkach spróbuje przekonać Bruna, by pozwolił jej wrócić do pracy. W 3420. odcinku Stański pozostanie jednak nieugięty i przekaże większość jej obowiązków Justinowi.

Kiedy 3419 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3419 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę 14 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.