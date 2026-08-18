M jak miłość. Agnes uwierzy w kłamstwo Artura w sprawie romansu z Joanną! To wcale nie będzie koniec w nowym sezonie

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" wyda się, że Artur i Joanna mają romans?

Zakochany Artur i Joanna w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach będą unikać siebie jak ognia, ale żadne z nich nie zapomni o namiętnej nocy sprzed kilku tygodni! Chociaż kochankowie będą stwarzali pozory, że nic ich nie łączy oprócz wspólnej pracy w przychodni Rogowskiego w Lipnicy, to nie uda im się z zbyt długo ukryć, że coś między nimi zaszło. Ale póki co zakazany romans pozostanie tajemnicą...

Poza tym kolejny raz kochankowie pójdą za głosem serca, a Artur dla miłości do dużo młodszej lekarki poświęci nawet swoje małżeństwo z Marysią (Małgorzata Pieńkowska), przyszłość ich rodziny.

Zanim to jednak nastąpi w 1937 odcinku "M jak miłość", który rozpocznie nowy sezon we wrześniu, niewierny i zakłamany Artur zapewni Agnes, że romans z Joanną zakończył. Córka da mu jasno do zrozumienia, że widziała go całującego kochankę przed jej domem tego wieczoru,kiedy niby wyjechał na konferencję medyczną do Poznania.

By nie ulec pokusie z Joanną w 1937 odcinku "M jak miłość" Artur złoży nawet w wypowiedzenie w szpitalu w Gródku. W tym czasie Dobrzańska będzie już gotowa na odejście z przychodni w Lipnicy. Zostanie jej tylko posada kardiologa w szpitalu nieopodal Grabiny. Ale los znów połączy kochanków i dojdzie do wyjątkowo kłopotliwego dla nich spotkania w wiejskim ośrodku zdrowia, którego świadkiem będzie Marysia.

Tak przebiegnie spotkanie Marysi z Joanną po zdradzie Artura w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach

Zdradzona żona Rogowskiego w 1937 odcinku "M jak miłość" stanie twarzą w twarz z Joanną, nie wiedząc, że ma przed sobą kochankę męża! Przyjdzie do przychodni po swoje ostatnie dokumenty i wpadnie tam na Marysię. Od razu wyjaśni, że ostatnio nie miała głowy do załatwiania żadnych formalności. Bo jej myśli zaprzątał przecież Artur...

Jak zawsze życzliwa Marysia w 1937 odcinku "M jak miłość" nie będzie kryła radości ze spotkania z Joanną. Spróbuje nawet przekonać kochankę Artura, by została z nimi na dłużej.

- Miło cię widzieć. W ogóle do nas nie zaglądasz... Miałyśmy nadzieję, że stęsknisz się za nami i jednak wrócisz. Gdzie ci będzie tak dobrze, jak u nas? - żart Marysi sprawi, że Joanna aż zblednie.

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Artur okłamie Agnes i w 1937 odcinku "M jak miłość" nie skończy romansu z Joanną!

Co w tej sytuacji zrobi Artur w 1937 odcinku "M jak miłość"? Na widok Joanny w przychodni wykręci się od rozmowy, wmawiając Marysi, że czekają na niego pacjenci. Z jednej strony będzie chciał zerwać z Joanną wszelkie relacje, z drugiej serce będzie mu się do nie wyrywało... Początkowo nawet wypełni obietnicę daną Agnes. Szybko jednak okaże się, że to kolejne kłamstwo Artura w sprawie romansu z Joanną.

Wystarczy jednak kolejne spotkanie z Joanną, by Rogowski w 1937 odcinku "M jak miłość" znów przestał nad sobą panować. Jakby przeznaczenie chciało ich połączyć za wszelką cenę. Szaleńczo zakochany w Joannie jeszcze tego samego dnia znów zdradzi Marysię. W ramionach młodziutkiej kochanki zupełnie zapomni o żonie i rodzinie!

Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" w telewizji? Kiedy premiera nowego sezonu w TVP?

Odcinek 1937 "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku, o godz. 20.55 w TVP2. To będzie premiera kolejnego 27 sezonu "M jak miłość".

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach