M jak miłość. Tak się zacznie nowy sezon! Data premiery już ogłoszona. Na powrót serialu trzeba będzie trochę poczekać - ZDJĘCIA

Kiedy "M jak miłość" wraca po przerwie wakacyjnej? Kiedy emisja 1937 odcinka?

Odcinek 1937 "M jak miłość" zacznie nowy 27 sezon, który będzie emitowany od września 2026 do maja 2027 roku! Widzowie muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, bo dalsze losy Mostowiaków i innych bohaterów hitowego serialu rozpoczną się wraz z początkiem września, ale dopiero tydzień później. Do tego czasu w Dwójce będzie można oglądać powtórki minionego sezonu, które przypominają wydarzenia, które rozegrały się w maju przed przerwą wakacyjną.

To oznacza, że "M jak miłość" wróci z lekkim opóźnieniem, a premiera 1937 odcinka, pierwszego po wakacjach, jest zaplanowana na poniedziałek, 7 września 2026 roku na godz. 20.55.

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Tak się zacznie następnym sezonie "M jak miłość". Oto co wydarzy się w 1937 odcinku po wakacjach

Dla fanów "M jak miłość" mamy już streszczenie 1937 odcinka, który rozpocznie następny sezon. Ale w tak rozbudowanej wersji, by wszyscy dokładnie wiedzieli, że od wydarzeń z finału poprzedniego sezonu w 1936 odcinku "M jak miłość" minie już kilka tygodni.

Akcja ruszy po dramatycznej strzelaninie w Grabinie, w której brała udział Natalka Mostowiak (Dominika Suchecka), a także po zdradzie Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) z Joanną (Dominika Sakowicz), namiętnej nocy, która przyniesie fatalne skutki dla jego małżeństwa z Marysią (Małgorzata Pieńkowska).

Co wydarzy się w 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej? Dręczony wyrzutami sumienia Artur wróci do domu i do Marysi, jakby nic się nie stało. Zapewni jednak swoją córkę Agnes (Amanda Mincewicz), która widziała go z młodszą kochanką przed jej domem, że romans z Joanną zakończył i złoży nawet w szpitalu w Gródku wypowiedzenie, by więcej się z nią nie widywać. Nie zapomni jednak o tej miłości.

Kiedy odtrącona Joanna w 1937 odcinku "M jak miłość" ubłaga Artura o ostatnie spotkanie, niewierny mąż Marysi jednak ulegnie i znów chwyci ją w ramiona. Spędzą razem kolejną noc, która będzie dowodem na to, że serce Rogowskiego należy już do innej kobiety.

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Tymczasem Marysia w 1937 odcinku "M jak miłość" będzie przeczuwała, że w jej małżeństwie źle się dzieje, a za dziwnym zachowaniem Artura kryje się coś więcej, nie tylko kryzys wieku średniego. Przytłoczona problemami poprosi o pomoc przyjaciółkę - terapeutkę Judytę (Paulina Chruściel) uznając, że Artur nie jest z nią szczęśliwy i może nawet potrzebuje terapii, aby uporać się ze swoimi emocjami.

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Diagnoza lekarza i ślub w Grabinie w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach

W innej części Grabiny na początku nowego sezonu "M jak miłość" w 1937 odcinku Dorota (Iwona Rejzner), która ponad rok temu pokonała złośliwego raka mózgu, pojedzie do Warszawy na kontrolne badania do swojego lekarza. Drżąc ze strachu, jaką diagnozę teraz usłyszy. Adoptowany syn Franek (Jarosław Śmigielski) spędzi z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) niemal cały dzień. W końcu między chłopcem a Bartkiem narodzi się przyjaźń, która może być początkiem cudownej relacji syna z ojcem.

Do ślubu Natalki i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg) w 1937 odcinku "M jak miłość" zostanie już coraz mniej czasu. Panna młoda wybierze suknię ślubną wbrew tradycji - z pomocą przyszłego męża i córki Hani (Wiktoria Basik). Los sprawi, że na jej drodze znów stanie dyrektor szkoły Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz), który cały czas będzie mieszał Natalii w głowie. Nieoczekiwanie Hania załatwi rywala Adama!

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M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach