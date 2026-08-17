M jak miłość. Zmiany w obsadzie w następnym sezonie! Nie tylko Simona wróci do Grabiny. Pojawią się też inni bohaterowie

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-08-17 12:16

Obsada "M jak miłość" mocno się zmieni w następnym sezonie od września. To żadna tajemnica, że nie tylko w rodzinie Mostowiaków będą nowe twarze, a bohaterowie, którzy dołączą do obsady w odcinkach od września nieźle namieszają! Ale będą też powroty postaci, których w Grabinie jeszcze nikt się nie spodziewa. Po przerwie wakacyjnej do "M jak miłość" na stałe wróci Simona, bo Agnieszka Fitkau-Perepeczko podpisała już umowę z produkcją. Lecz nie tylko Simonę widzowie zobaczą w nowych odcinkach "M jak miłość" jesienią! Sprawdź, kto jeszcze dołączy do obsady.

Tak się zmieni obsada "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie. Wróci nie tylko Simona!

Produkcja "M jak miłość" przygotowała niespodzianki w obsadzie nadchodzącego sezonu! Bez wątpienia jednym z największych zaskoczeń będzie powrót Simony do Grabiny po wielu latach. Chociaż Simona i jej syn Stefan (Steffen Möller) pojawili się gościnnie w lutym w odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość", to w regularnych epizodach nie było ich od ponad dekady. 

Czy Simona zostanie w "M jak miłość" na dłużej w następnym sezonie?

Agnieszka Fitkau-Perepeczko już pod koniec czerwca na swoim profilu na Instagramie ogłosiła, że Simona wróci do "M jak miłość" jesienią i tym razem zostanie na dłużej. Podpisała bowiem umowę z produkcją na cały kolejny sezon, co oznacza, że powrót Simony do Grabiny dostarczy widzom sporo emocji. Nie ma mowy o nudzie,  bo nikt tak jak temperamentna, kochliwa seniorka nie potrafi podnieść ciśnienia nie tylko w domu Mostowiaków.

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"Uroczysta chwila...podpisuje umowę. Simona wraca do Was♥️♥️Stało się... Trzymajcie kciuki... Jedni będą się cieszyć, drudzy zzielenieja ze złości, ale to trudno takie jest życie... Wszystkim się nie dogodzi, ale Wy moi kochani tutaj i na Tiktoku ...o Instagramie nie wspominając, walczyliście o to... Wiem🙈 że mam dużo obrońców, moich kochanych fanów, są wszędzie, w pociągu, w windzie, w Galerii Mokotów, na ulicy... Pozdrawiam Ich, całym sercem Dziękuję Wam... Simona znowu będzie z Wami w kraju Praojców. Czy może być piękniej?" - napisała Agnieszka Fitkau-Perepeczko. 

Tak powrót Simony namiesza w Grabinie w "M jak miłość" jesienią 

Powrót Simony został uwzględniony w scenariuszach odcinków "M jak miłość" na jesień 2026 r., ale nie tylko szalona sąsiadka Mostowiaków, była teściowa Małgosi (Joanna Koroniewska) zjawi się na wsi po długiej nieobecności.

Z Simoną z Niemiec wróci też jej syn Stefan. Póki co twórcy serialu nie ujawniają, w jakich okolicznościach Simona i Stefan wrócą. Jedno jest pewne - ich obecność wprowadzi spory chaos i to nie tylko w życie Barbary (Teresa Lipowska) i Marysi (Małgorzata Pieńkowska), lecz także Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska). Zofia będzie musiała pilnować swojego męża, Roberta Żaka (Krzysztof Tyniec), żeby nie wpadł w sidła Simony. Zapewne Stefan będzie musiał hamować zapędy matki...

Nowi bohaterowie w obsadzie "M jak miłość". Jerzy Wielicki i tajemnicza kobieta

Do obsady "M jak miłość" dołączą też nowi bohaterowie, których zagrają Marcin Kwaśny i Katarzyna Chrzanowska. Co oznacza, że pojawią się zaskakujące wątki związane z postaciami, które mocno wpłyną na dalsze losy Marysi i Barbary oraz całej rodziny Mostowiaków. Nie jest już tajemnicą, że Marysia po odkryciu zdrady Artura (Robert Moskwa) wyjedzie na Mazury i tam poza Jerzego Wielickiego. Początek znajomości Marysi z dużo młodszym mężczyzną będzie dość dramatyczny. 

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Dopiero odcinki "M jak miłość" jesienią wyjaśnią, czy bliska przyjaźń Marysi z Jerzym przerodzi się w coś więcej. Ale na pewno Marcin Kwaśny dołączy do obsady serialu na co najmniej kilka miesięcy. 

Na tym nie koniec niespodzianek w obsadzie "M jak miłość", bo nową rolę zagra także Katarzyna Chrzanowska, aktorka znana z telenoweli "Adam i Ewa". Póki co wiadomo tylko, że tajemnicza bohaterka będzie chciała przejąć od Mostowiaków sad zmarłego Lucjana (śp. Witold Pykosz). 

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