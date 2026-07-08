M jak miłość. Tak Marysia pozna przystojnego Jerzego! Uratuje mu życie na Mazurach i zostanie jej bratnią duszą - ZDJĘCIA

Tak przebiegnie pierwsze spotkanie Marysi i Jerzego w następnym sezonie "M jak miłość"

Do obsady "M jak miłość" Marcin Kwaśny dołączył pod koniec maja, ale widzowie zobaczą go na ekranie dopiero w odcinkach serialu, które zostaną wyemitowane późną jesienią.

Warto jednak czekać aż Jerzy Wielicki stanie na drodze Marysi Rogowskiej, która po odkryciu zdrady Artura wyjdzie na Mazury, żeby odetchnąć, zebrać myśli i zdecydować, co dalej z ich małżeństwem. Nie bez powodu los połączy Marysię i Jerzego właśnie w tym miejscu i w momencie, kiedy on będzie potrzebował ratunku. Przeznaczenie sprawi, że Marysia uratuje Jerzego przed śmiercią, ale on także będzie dla niej prawdziwym wybawieniem! Jak przebiegnie spotkanie tej dwójki bohaterów?

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Mimo że produkcja "M jak miłość" trzyma w sekrecie okoliczności, w jakich Marysia pozna Jerzego, to magazyn "Świat Seriali" podaje, że ich drogi skrzyżują się podczas spaceru na Mazurach. Od razu Rogowska zwróci uwagę na mężczyznę, którego przechodnie uznają za pijanego i zignorują jego zachowanie, choć mężczyzna będzie potrzebował pomocy. To Marysia okaże się jedyną osobą, która nie przejdzie obok Jerzego obojętnie. Natychmiast wezwie karetkę i rozpocznie walkę o życie nieprzytomnego nieznajomego.

Marysia uratuje Jerzego przed śmiercią w "M jak miłość" jesienią

Nie dość, że Jerzy przeżyje dzięki Marysi, która w jednym z odcinków "M jak miłość" jesienią wykona reanimację, nie czekając na przyjazd ratowników, to jeszcze uzna ją za swoją bratnią duszę, anioła, którego niebiosa zesłały mu, aby ocaliła mu życie. Nic dziwnego, że Jerzy będzie Marii dozgonnie wdzięczny.

Znajomość Marysi i Jerzego rozwinie się na Mazurach w "M jak miłość" po wakacjach

Ale na tym nie koniec, bo w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej podczas pobytu na Mazurach tych dwoje lepiej się pozna. Marysia i Jerzy będą się umawiali na wspólne spaceru, bieganie po lesie, a przy okazji połączą ich długie rozmowy o życiu i trudnych przejściach. Wiadomo już, że ta wiadomość szybko się nie skończy i Jerzy sprawi, że na twarzy Marysi znów pojawi się uśmiech i uwierzy, że jeszcze nie wszystko, co dobre ma za sobą...

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!

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