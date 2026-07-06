M jak miłość. Marysia wyjedzie z Grabiny w nowym sezonie, kiedy dowie się o zdradzie Artura. Tam ukryje się przed rodziną

Marysia i Artur rozstaną się w "M jak miłość" po wakacjach

Nie ma wątpliwości, że rozstanie Marysi i Artura w odcinkach "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej stanie się faktem! Ale nie od razu Rogowscy się rozstaną, bo też nie od razu po namiętnej nocy Artura i Joanny, niewierny lekarz przyzna się żonie nie tylko do zdrady, ale także do tego, że zakochał się w młodziutkiej kardiolożce z przychodni.

Zdrajca Artur będzie musiał ponieść konsekwencje tego, co zrobił żonie w następnym sezonie "M jak miłość". Mało tego, cała rodzina odwróci się od Rogowskiego, który wyprowadzi się z domu Mostowiaków w Grabinie! Nie będzie miał już czego szukać pod dachem teściowej Barbary (Teresa Lipowska)! Nie będzie mógł też liczyć na przebaczenie Marysi i swoich córek - Basi (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz)!

Co będzie z Marysią po zdradzie Artura Rogowskiego w następnym sezonie "M jak miłość"?

A co będzie ze zdradzoną Marysią, którą Artur przez wiele tygodni w "M jak miłość" jesienią będzie oszukiwał? Nie od razu przyzna się bowiem do nocy z Joanną, lecz okłamywana kobieta i tak domyśli się prawdy... Zresztą już wcześniej dostrzegała w młodszej lekarce z przychodni groźną rywalkę. W jednej chwili serce Marysi rozpadnie się na kawałki. Nie będzie w stanie wybaczyć Arturowi, zwłaszcza że z jego strony to nie będzie tylko jednorazowa chwila zapomnienia, pokusa, której się nie oparł, ale głębokie uczucie. Rogowski nie ukryje już przed Marysią, że się zakochał w Joannie!

Nie przegap: M jak miłość. Marysia popędzi Artura, ale nie zostanie sama w nowym sezonie! Powtórzy się historia sprzed lat - ZWIASTUN

Wyjazd Marysi z Grabiny i nowy mężczyzna w "M jak miłość" jesienią

Nic dziwnego, że w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Marysia nie będzie chciała zostać w Grabinie. W rodzinnym domu i w przychodni wszystko będzie jej przypominało Artura. By nabrać dystansu, do tego, co ją spotkało, wyjedzie na Mazury. Właśnie tam ukryje się przed niewiernym mężem i całą rodziną.

I tam los postawi na jej drodze przystojnego Jerzego Wielickiego (Marcin Kwaśny). Podczas spaceru Marysia zauważy mężczyznę, który będzie potrzebował pomoc. Będzie jedyną osobą, która nie przejdzie obok Jerzego obojętnie i dzięki temu uratuje mu życie.

Zobacz też: M jak miłość. To on sprawi, że Marysia będzie szczęśliwa i zapomni o zdradzie Artura. Wiadomo już, kim będzie ten bohater - ZDJĘCIA

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!

16