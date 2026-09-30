M jak miłość, odcinek 1951: Basia nigdy nie wybaczy Arturowi, że zdradził Marysię! Dla niej ojciec będzie skreślony

Basia nie zrozumie decyzji Artura po zdradzie w "M jak miłość"

W 1951 odcinku "M jak miłość" Basia nadal będzie bardzo przeżywać rozpad małżeństwa rodziców. Artur przez romans z Joanną (Dominika Sakowicz) doprowadzi do sytuacji, w której Marysia musi zastanawiać się, czy po latach wspólnego życia jest jeszcze sens ratować ich związek. Już wiadomo, że nie zniesie męża pod wspólnym dachem, a co więcej, sama będzie potrzebowała zdystansować się i odpocząć.

Basia zauważy coś jeszcze. Kłótnia i afera w domu Mostowiaków nie będzie wyłącznie kryzysem małżeńskim rodziców. Dziewczyna zobaczy w zachowaniu ojca coś znacznie bardziej bolesnego. Nie zrozumie, jak mógł zdecydować się na życie u boku innej kobiety, jednocześnie zostawiając Marysię i odwracając się od rodziny. I właśnie tu pojawi się największy problem. Zdrada lekarza nie jest wymierzona tylko w Marysię. Przecież Basia nie jest nawet pełnoletnia, też potrzebuje ojca i na pewno to wielki cios, że tata wybrał kochankę i romanse...

Basia zwierzy się Pawłowi w 1951 odcinku "M jak miłość"

Swoje zdanie podłamana Basia powie Pawłowi. Zduński również będzie miał do Artura ogromny żal, dlatego Basia trafi na osobę, która doskonale rozumie jej rozgoryczenie. Jednak sam Paweł posunie się do czegoś jeszcze. Jak informowaliśmy, Zduńskiego ogarnie szał. Sam wymierzy sprawiedliwość i o ile Basia będzie po prostu zawiedziona, tak paweł dopuści się ataku na lekarza w przychodni!

Basia będzie miała żal do ojca. Skreśli Artura w 1951 odcinku "M jak miłość"

W rozmowie z Pawłem Basia otwarcie przyzna, że nie potrafi zaakceptować tego, co zrobił Artur. Dla niej ojciec nie tylko zdradził żonę. W jej oczach porzucił również rodzinę, z którą przez lata tworzył wspólne życie. Dziewczyna nie będzie więc szukała usprawiedliwień dla Rogowskiego. Nie przekona jej tłumaczenie, że Artur zakochał się w Joannie ani że teraz może żałować swoich decyzji. Basia będzie patrzyła przede wszystkim na skutki jego zachowania i cierpienie Marysi. Basia skreśli ojca... Przynajmniej do czasu, aż on czegoś nie wymyśli, by ratować relację z córką.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!