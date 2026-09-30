M jak miłość, odcinek 1947: Artur po ujawnieniu romansu zostawi Joannę! To zrobi, aby odzyskać Marysię

Zakochana Joanna nie odpuści Arturowi w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" niewierny Artur po odkryciu przez Marysię prawdy o jego romansie z Joanną, postanowi ostatecznie odciąć się od kochanki. Rogowski za wszelką cenę spróbuje odzyskać Marysię i uratować ich małżeństwo, dlatego po ostatnim pożegnaniu z Dobrzańską, zerwie z nią wszelkie kontakty i słowa dotrzyma, czym ogromnie zrani zakochaną w nim Dobrzańską. Szczególnie, że ona w ogóle nie będzie w stanie tego pojąć.

Zwłaszcza, że w 1947 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie ona przekonana, że po wyjściu na jaw ich romansu i rozstaniu Rogowskich, w końcu będą mogli być razem. Ale mocno się pomyli, bo Artur naprawdę nie będzie miał zamiaru zostawiać żony. Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl przestanie odbierać telefony od kochanki. Jednak ona kolejny raz tak łatwo nie odpuści i znów zacznie bombardować go wiadomościami.

- Artur, co się dzieje, dlaczego nie odbierasz? Martwię się… Zmieniłeś zdanie? Wyjeżdżamy razem, prawda? Powiedziałeś, że też tego chcesz i nagle zniknąłeś… Byłam u ciebie w hotelu, ale musieliśmy się minąć. Oddzwoń, proszę - nagra mu się Joanna.

Zdesperowana Dobrzańska skonfrontuje się z Marysią w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Aż w końcu w 1947 odcinku "M jak miłość" Rogowski znów się złamie i skontaktuje się z kochanką. Szczęśliwa Dobrzańska od razu odbierze telefon, ale jej radość wcale nie potrwa długo, bo Artur wcale nie odzieli jej entuzjazmu. A na dodatek nie będzie wiedział, co jej powiedzieć, przez co stanie się dla niej jasne, że nie wszystko będzie tak, jak sobie wymarzyła.

Ale oczywiście w 1947 odcinku "M jak miłość" Dobrzańska się z tym nie pogodzi i tak tego nie zostawi. Kochanka Rogowskiego nie pozwoli, aby jego żona, o którą Artur zdecyduje się zawalczyć i dla której zostanie na miejscu, aby w każdej chwili być gotowym na podjęcie terapii, stanęła na drodze do ich szczęścia. Dlatego w końcu zdecyduje się z nią skonfrontować. Szczególnie, iż będzie pewna, że Rogowski kocha ją tak samo, jak ona jego, a z Marysią jest jedynie z litości.

Jak potoczą się dalsze losy Rogowskich w "M jak miłość"?

Czy w ten sposób w 1947 odcinku "M jak miłość" Joanna osiągnie swój cel i odzyska Artura? Tym bardziej, że ich konfrontacja ogromnie zaboli Marysię. Czy w tej sytuacji Rogowska postanowi jednak nie wybaczać mężowi i dać mu zielone światło na związek z kochanką?

Ale czy Rogowski tak łatwo odpuści? A może mimo tego do końca postanowi walczyć o żonę? Wszystko wskazuje na to, że tak. Zwłaszcza, gdy i koło niej zakręci się inny mężczyzna Jerzy (Marcin Kwaśny), wobec czego Artur nie przejdzie obojętnie!

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

22