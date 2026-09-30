M jak miłość, odcinek 1952: Agnes wyniesie się z Grabiny po zdradzie Artura? Nie będzie dla niej miejsca w domu Mostowiaków 

Agnes zacznie się zastanawiać, czy powinna zostać w Grabinie po zdradzie Artura w "M jak miłość"

Zdrada Artura sprawi, że rodzina Rogowskich znajdzie się w rozsypce. Marysia będzie musiała zmierzyć się z rozpadem małżeństwa, a Basia (Karina Woźniak) otwarcie powie, że nie potrafi wybaczyć ojcu tego, co zrobił. Agnes również będzie przeżywała skandal, choć znajdzie się pomiędzy obiema stronami konfliktu... Przecież Marysia nie jest jej biologiczną mamą. Jako córka Artura może poczuć, że jego decyzje wpłynęły także na jej własne życie. W 1952 odcinku "M jak miłość" zacznie więc zastanawiać się, czy dalsze mieszkanie w Grabinie nie będzie dla Marysi i pozostałych Mostowiaków niezręczne.

Poważna rozmowa Agnes z Barbarą w 1952 odcinku "M jak miłość"

Agnes będzie miała świadomość, że jej ojciec zranił Marysię i mocno skomplikował relacje całej rodziny. Dlatego może uznać, że po jego zdradzie sama nie powinna zajmować miejsca w domu Mostowiaków. Przecież pojawiła się tam stosunkowo niedawno, a początkowo nawet nie było wiadomo, że jest córką Artura. Mama Agnes nie żyje i nigdy nie kontaktowała się z Rogowskim w sprawie dziecka. Oczywiście Mostowiakowie przyjęli Niemkę do rodziny, a ona również okazała się odpowiedzialną i dobrą osobą. Jednak co w sytuacji, kiedy Artur zdradzi Marysię, a Agnes nie jest jej córką?

Swoimi wątpliwościami Agnes podzieli się z Barbarą. Seniorka szybko zrozumie, że dziewczyna zaczyna obwiniać samą siebie za decyzje ojca. Tymczasem dla Barbary sprawa będzie zupełnie oczywista. Mostowiakowa nie pozwoli Agnes uwierzyć, że zdrada Artura może przekreślić jej relację z rodziną. Przypomni jej, że przez cały czas była częścią ich domu i nikt nie zamierza wyrzucać jej z Grabiny tylko dlatego, że jej ojciec podjął fatalne decyzje. Barbara zapewni Agnes, że na dobre należy już do rodziny.

Artur poróżni rodzinę, ale Agnes zostanie w Grabinie?

Barbara szybko wyprowadzi Agnes z błędu. Dziewczyna ułyszy od niej, że rodzina Mostowiaków nie rozpada się przez decyzje jednego człowieka, a jej więź z bliskimi nie zależy od tego, czy jej ojciec pozostaje z Marysią. To ją uspokoi.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2