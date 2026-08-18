M jak miłość. Niewierny Artur rzuci pracę po nocy z Joanną! Będzie chciał odciąć się od kochanki, ale miłość zwycięży

Szokujący zwrot akcji w "M jak miłość" po wakacjach. Artur rzuci pracę w szpitalu w Gródku

Sprawa zdrady Rogowskiego i postępującej, wymykającej się spod kontroli znajomości z Joanną, będzie tylko postępowała. Artur uzna, że musi dotrzymać obietnicy złożonej Agnes (Amanda Mincewicz) i zrobić wszystko, aby odbudować relacje z rodziną. Po tym, co wydarzyło się między nim a Joanną w poprzednich odcinkach "M jak miłość", czy m.in. wyznanie miłości pod drzwiami lekarki, Rogowski uzna, że najlepszym rozwiązaniem będzie całkowite odcięcie się od kobiety. Dlatego w nowym sezonie „M jak miłość” podejmie decyzję o odejściu ze szpitala w Gródku. Złoży wypowiedzenie, czym zaskoczy swoich współpracowników.

– Artur, co się dzieje? Słyszałem jakieś plotki, że od nas odchodzisz? – cytuje portal światseriali.interia.pl słowa zdziwionego kolegi Artura z pracy.

– To nie plotki. Właśnie złożyłem wypowiedzenie – potwierdzi Rogowski.

Lekarz będzie chciał wiedzieć, dlaczego Artur zdecydował się na tak radykalny krok. Rogowski nie zdąży jednak wyjaśnić powodów swojej decyzji, bo na szpitalnym korytarzu pojawi się Joanna...

Jedno spotkanie z Joanną wystarczy, żeby Artur stracił pewność siebie

Byli kochankowie miną się na korytarzu. Nie będzie między nimi żadnej rozmowy, a jedynie krótkie, pełne napięcia spojrzenie.

– Dzień dobry – rzuci Artur.

– Dzień dobry... – odpowie cicho Joanna.

Kobieta odejdzie, ale dla Rogowskiego to krótkie spotkanie okaże się znacznie trudniejsze, niż mógł przypuszczać. Artur wyraźnie straci koncentrację, a pytania kolegi dotyczące jego odejścia ze szpitala pozostawi bez odpowiedzi. Będzie chciał zakończyć tę historię, ale spotkanie z Joanną pokaże mu, że samo zerwanie kontaktu nie oznacza jeszcze końca emocji.

Rogowski będzie chciał wrócić do Joanny?

Kolejna próba czeka Artura po zakończeniu dyżuru. Gdy wsiądzie do samochodu, zauważy Joannę wychodzącą ze szpitala. Dobrzańska również go dostrzeże. Przez chwilę oboje będą patrzeć na siebie z oddali. Rogowski odruchowo sięgnie do klamki. Wszystko będzie wskazywało na to, że chce wysiąść z auta i podejść do kobiety. Ostatecznie jednak się powstrzyma. Joanna także nie zdecyduje się na rozmowę. Odwróci się, wsiądzie do samochodu i odjedzie. Artur zostanie sam ze świadomością, że mimo wszystkich postanowień nadal bardzo trudno jest mu zachować obojętność. Rogowski zrobi więc dokładnie to, co zapowiedział. Odejdzie ze szpitala, ograniczy kontakt z Joanną i spróbuje skupić się na rodzinie. Tyle że jego zachowanie pokaże, iż problem jest znacznie bardziej skomplikowany. To na pewno nie załatwi wszystkiego.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach