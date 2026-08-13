M jak miłość. Hania przed ślubem Natalki i Adama załatwi Lipińskiego! Córka panny młodej nie będzie się gryzła w język, kiedy spotka dyrektora

Ślub Natalki i Adama Karskiego zagrożony w nowym sezonie "M jak miłość"

Początek nowego sezonu "M jak miłość" w 1937 odcinku upłynie pod znakiem przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego, w które włączy się także Hania! 11-letnia córka panny młodej nie będzie mogła się już doczekać, aż komendant policji zostanie nowym mężem Natalii. Nie jest żadną tajemnicą, że Hania bardzo chce, by Adam został jej ojcem. Mówiła mu nawet przed zaręczynami, że pragnie nosić nazwisko Karskiego.

Radości Hani nie będzie podzielała Natalka, która w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach wciąż nie będzie pewna, czy Adam jest miłością jej życia, czy decyzja o ślubie jest słuszna. Mostowiaczce cały czas będzie mieszał w głowie Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły Hani, z którym była na jednej sekretnej randce i któremu uratowała życie w finale poprzedniego sezonu, kiedy padł strzał przed jego domem!

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Ostatecznie w 1937 odcinku "M jak miłość" śledztwo w sprawie strzelaniny z udziałem Natalki i byłej kochanki Lipińskiego, chorej psychicznie Darii (Ada Chełmińska), zakończy się, a policjantka poczuje ulgę, że się wybroniła i mogła liczyć na wsparcie narzeczonego Adama. Nie zapomni jednak o Mikołaju. On także stale będzie się kręcił koło Natalii, licząc na coś więcej niż tylko przyjaźń...

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Los znów ich połączy w 1937 odcinku "M jak miłość" we wrześniu, kiedy Natalka i Adam razem z Hanią wybiorą razem suknię ślubną w galerii handlowej w Gródku, a potem pójdą na rodzinny obiad do pizzerii. Będą tam świętować zbliżający się ślub policjantów, kiedy nagle pojawi się Lipiński. Jak podaje magazyn "Świat Seriali" 11-laka od razu załatwi dyrektora szkoły jednym zdaniem!

Hania nie będzie gryzła się w język i w 1937 odcinku "M jak miłość" wypali, że kupili suknię ślubną dla Natalki. Przyzna też, że odetchnęła z ulgą, bo podejrzewała, że matka przekładała ślub z Adamem właśnie przez Lipińskiego. Niezręczne spotkanie z Natalią, jej córką i narzeczonym sprawi, że dyrektor poczuje się zmieszany i wyjdzie z pizzerii. Wcześniej jednak złoży parze młodej gratulacje.

Z ust Lipińskiego w 1937 odcinku "M jak miłość" następnego sezonu padną słowa, że Natalka będzie najpiękniejszą panną młodą w Grabinie. Nic dziwnego, że Adam Karski będzie miał powód do zazdrości.

Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość", pierwszy nowego sezonu po wakacjach?

Odcinek 1937 "M jak miłość", który rozpocznie nowy sezon, widzowie TVP2 zobaczą w poniedziałek, 7 września 2026 r. o godz. 20.55.

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