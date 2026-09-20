M jak miłość, odcinek 1941: Artur ukryje przed Marysią prezent od Joanny! Podstęp kochanki zadziała? - ZWIASTUN

Artur dostanie dowód miłości od Joanny w 1941 odcinku "M jak miłość"

Wielka miłość Joanny do Artura w 1941 odcinku "M jak miłość" zacznie bardziej przypominać obsesję kochanki, która nie zniesie odrzucenia! Wystarczy wspólny weekend na sympozjum medycznym w Berlinie, gorące noce w niemieckim hotelu, a Joanna już nie przyjmie do wiadomości tego, że Rogowski będzie chciał wrócić do Marysi i ich rodziny! By go zatrzymać nieco dłużej wręczy Arturowi romantyczny dowód miłości - płytę, którą przed laty jego matka dostała od ojca. - „Dla mojej Największej Miłości. Zawsze będę Cię kochać”... Joasiu, to zbyt cenna pamiątka, nie mogę tego przyjąć - Artur będzie wyraźnie poruszony dedykacją.

- Musisz. Tam jest piosenka… o nas. Słuchałam jej wiele razy, myśląc o tobie - zapewni go Joanna.

Rogowski pozna historię miłości rodziców Joanny w 1941 odcinku "M jak miłość"! Przypomina jej ojca

Po drodze do Grabiny w 1941 odcinku "M jak miłość" Artur wypyta Joannę o małżeństwo jej rodziców. A kochanka dopiero teraz przyzna się, że jej matka też rozbiła rodzinę ojca. Była od niego dużo młodsza, był jej wykładowcą na uczelni, ale to nie przeszkadzało młodziutkiej studentce zniszczy tego małżeństwa, rozdzielić ukochanego z żoną i dwójką jego dzieci! Niedługo potem urodziła się Joanna, a ojciec zginął dwa lata później, więc nawet go nie znała. Jakby dopadła go kara za romans ze studentką!

Joanna pomoże Arturowi ukryć prezent przed Marysią w 1941 odcinku "M jak miłość"?

Rozstanie po tak upojnym wyjeździe w 1941 odcinku "M jak miłość" uświadomi Arturowi, że będzie miał przed Marysią do ukrycia nie tylko romans, lecz także prezent od Joanny. Kochanka jednak przewidzi to, że żona Rogowskiego mogłaby się domyślić prawdy. Zadba jednak o to, by Artur mógł słuchać płyty od niej także we własnym domu! Przy żonie...

- Wiesz co, zaskoczyłaś mnie tym prezentem. Tylko zastanawiam się, jak ja tę płytę odsłucham...

- Dostaniesz jeszcze jeden prezent. Przywiezie go kurier... Jako nadawca wpisana jest tylko nazwa firmy - wyjaśni Joanna.

- Widzę, że o wszystkim pomyślałaś...

Kiedy w 1941 odcinku "M jak miłość" Artur wróci do Marysi, niczym stęskniony mąż, zobaczy w kuchni paczkę od Joanny. Nie rozpakuje pudełka, w którym będzie gramofon.

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Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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