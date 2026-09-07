M jak miłość. Nowa czołówka od 7 września! Paweł bez żadnej kobiety, ale na tym nie koniec zmian - ZDJĘCIA

Odświeżona czołówka "M jak miłość" na początek nowego sezonu

Odcinek 1937 "M jak miłość", który rozpoczyna nowy sezon po wakacjach z nową czołówką! Zapewne nie wszyscy widzowie to zauważą, ale emisja premierowego epizodu w poniedziałek, 7.09.2026 r., ruszy z odświeżoną czołówką, w której pojawi się dwoje nowych bohaterów i zabraknie postaci, której nagła śmierć na początku lutego aż do teraz mocno wpływa na losy wielu członków rodziny Mostowiaków.

Paweł bez Franki i Agnes oraz syna w nowej czołówce "M jak miłość"

Zmiany w czołówce "M jak miłość" są niewielkie, bo dotyczą zaledwie dwóch wątków. U boku Pawła Zduńskiego nie ma już zmarłej Franki, ale nie pojawia się też jego syn Antoś, a także najbliższa mu kobieta - Agnes. To oznacza, że Rafał Mroczek występuje w odświeżonej czołówce bez Amandy Mincewicz, która na stałe dołączyła do obsady "M jak miłość", lecz nie wiadomo, czy to właśnie ona będzie kolejną ukochaną Pawła. Przecież są jak rodzina, prawie jak brat z siostrą, bo Agnes to córka ojczyma Zduńskiego!

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Do czołówki "M jak miłość od 1937 odcinka, pierwszego po wakacyjnej przerwie, dołączają za to Mateusz Mostowiak i jego ukochana Majka. Rafał Kowalski i Matylda Giegżno już kilka miesięcy temu nagrywali swoje wejście do odświeżonej czołówki, ale dotąd nie było dla tej pary bohaterów miejsca.

Oni wypadli z odświeżonej czołówki "M jak miłość" od 1937 odcinka

Z czołówką "M jak miłość" od 1937 odcinka pożegnała się trójka bohaterów: Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska), jej mąż Robert Żak (Krzysztof Tyniec) i ksiądz Grzegorz (Paweł Janyst) - młody proboszcz z Grabiny.

Artur bez Marysi, ale z Joanną w nowej czołówce "M jak miłość" jesienią 2026 r.

Odświeżona czołówka "M jak miłość" pozostaje bez zmian jeśli chodzi o Barbarę, Marysię i Artura Rogowskiego. Chociaż Robert Moskwa uchylił rąbka tajemnicy, że właśnie 7 września rozpoczęły się kolejne nagrania do jeszcze bardziej aktualnej czołówki. Niewykluczone, że Artur będzie w niej ze swoją kochanką Joanną (Dominika Sakowicz), bo już wiadomo, że rozstanie Rogowskich w tym sezonie to tylko kwestia czasu tej jesieni

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie

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