M jak miłość. Streszczenie nowego sezonu! To wydarzy się po wakacjach we wrześniu

Streszczenie nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach 2026

"M jak miłość" startuje od poniedziałki, 7. września 2026, ale już teraz ujawniamy, jak będą wyglądały odcinki na jesień. Sezon rozpocznie się od 1937 odcinka, który będzie bezpośrednią kontynuacją przerwanej na okres wakacyjny historii Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) oraz Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i zamieszania ze zdradą. I faktycznie, temat zdrady lekarza będzie jednym z mocniejszych wątków powakacyjnych odcinków "M jak miłość", ale co wydarzy się u innych?

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Natalka (Dominika Suchecka) z Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg) wezmą ślub, ku niepocieszeniu Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz). Barbara (Teresa Lipowska) będzie obserwowała losy bliskich i służyła wsparciem, m.in. Mateuszowi (Rafał Kowalski), który zakończy relację z Bogną (Sherazade Wolff), bo jego serce wciąż rwie się do Majki (Matylda Giegżno). W domu w Grabinie zrobi się zresztą gorąco za sprawą wspomnianej afery ze zdradą, ponieważ Agnes (Amanda Mincewicz) będzie świadoma, że ojciec nie zakończył schadzek z Joanną (Dominika Sakowicz). Szykuje się wyjazd zranionej i zdradzonej Marysi oraz nowy mężczyzna w jej życiu...

Choroba Kingi w "M jak miłość" i wyrok sądu w następnym sezonie!

W Warszawie tempo wcale nie będzie wiele wolniejsze, ponieważ Kingę (Katarzyna Cichopek) czekają problemy zdrowotne, a odkryty guzek piersi przerazi Zduńskich. Będą mogli liczyć na wsparcie przyjaciół, w tym Budzyńskich, którzy znów staną po stronie zastraszonej Pauliny (Maria Wieczorek). Na szczęście w nowych odcinkach "M jak miłość" padnie wyrok sądowy w sprawie Jabłońskiego (Marcin Piętowski). Jednak to nie koniec zawirowań u Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek), bo sporo zamieszania w ich życiu wywoła Adam Werner (Jacek Kopczyński), który rozstanie się z Sylwią (Hanna Turnau) oraz powracająca do Polski Julia Malicka (Marta Chodorowska).

Śmierć Sowińskiego i bójka Olka z szefem w "M jak miłość" we wrześniu!

Niemniej gorąco zrobi się w życiu Chodakowskich. Marcin (Mikołaj Roznerski) po szokujących propozycjach od Elżbiety Domańskiej (Katarzyna Dąbrowska) wreszcie rzuci pracę u pani prezes, ale to nie koniec, bo cwana kobieta wejdzie w posiadanie spreparowanego nagrania zdrady... Koszmarne problemy szykują się także u Olka (Maurycy Popiel), który zaliczy bójkę z Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), którą zobaczą świadkowie, a potem ortopeda uda się w samotną eskapadę po barach. Problem polega na tym, że w feralną noc dyrektor kliniki zostanie zamordowany przez zazdrosnego Mariusza (Mateusz Mosiewicz), a lekarz zostanie bez alibi...

Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), który podczas trwania nowego sezonu "M jak miłość" ma szansę wreszcie dowiedzieć się, że to on jest biologicznym ojcem córki Kasi (Paulina Lasota), poświęci się dalszej znajomości z Martyną (Magdalena Turczeniewicz). Tylko co w sytuacji, kiedy sekret Kasi wyjdzie na jaw? Kontakt detektywa z lekarką wcale się nie urwie.

Nowa niania syna Pawła w "M jak miłość" po wakacjach

W całym zamieszaniu nie zabraknie perypetii owdowiałego Pawła (Rafał Mroczek), który zorganizuje casting na nianię dla Antosia (Mikołaj Jankowski) i nieco odsunie się od Agnes... To jednak nie oznacza końca tej relacji. Paweł będzie krążył między Grabiną a Warszawą, próbując poukładać swoje życia na nowo. Na pewno nie przejdzie obojętnie wobec krzywdy zdradzonej Marysi, a może finalnie właśnie w Grabinie odnajdzie nową miłość?

Zmiany w obsadzie "M jak miłość" w kolejnym sezonie!

Kolejny sezon "M jak miłość" to nie tylko kontynuacja rozpoczętych już wątków. Pojawią się nowi bohaterowie, którzy wniosą do odcinków zwroty akcji oraz zaskoczenia. Będą to m.in. Marcin Kwaśny w roli Jerzego, nowego mężczyzny w życiu Marysi, żołnierz James (Benjamin Diamoutene), aktorka Katarzyna Chrzanowska, której bohaterka namąci w Grabinie oraz powracający do serialu Agnieszka Fitkau-Perepeczko i Steffen Möller.

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