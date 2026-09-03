M jak miłość. Mariusz zabije Sowińskiego w nowym sezonie! Zatrze ślady po dramatycznej walce w mieszkaniu dyrektora i zwieje - ZDJĘCIA

Śmierć Sowińskiego w nowym sezonie "M jak miłość"

Tego nikt się nie spodziewa! Mariusz zabije podłego Sowińskiego w 1942 odcinku "M jak miłość". Wpadnie w szale do mieszkania dyrektora po tym, jak odkryje prawdę o romansie Kasi. Cała sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana, bo lekarka wcale nie wejdzie w intymną relację z Aleksandrem z własnej woli. Zacznie sypiać z mężczyzną, ponieważ za wszelką cenę spróbuje uchronić wyjście na jaw faktów o prawdziwym ojcu Zosi... Sowiński dysponuje informacjami, że to nie Mariusz jest biologicznym ojcem dziewczynki, a Kasia naiwnie myśli, że jeśli zgodzi się na żądania dyrektora, ten utrzyma sekret.

Jednak Mariusz nie zna całej prawdy, z jego strony sytuacja wygląda nieco inaczej. Już niejednokrotnie udowodnił, że jest zazdrosny i zaborczy. Nikt jednak nie przewidział, że również zdolny do najgorszego...

Mariusz zabije Sowińskiego w jego własnym mieszkaniu

Do scen walki między Sowińskim i Mariuszem dojdzie w mieszkaniu dyrektora. Architekt zacznie dusić rywala, nie powstrzyma furii i doprowadzi do śmierci dyrektora. Mało tego, już w 1943 odcinku "M jak miłość" po wakacjach okaże się, że mąż Kasi wcale nie ma zamiaru wziąć odpowiedzialności za swoje czyny. Gorączkowo uprzątnie ślady zbrodni w mieszkaniu mężczyzny, będzie tuszował ślady, by nikt nie dowiedział się, kto jest zabójcą dyrektora.

Mariusz po śmierci Sowińskiego ucieknie z Kasią do USA?

Także Kasia będzie świadoma, co oznacza śmierć Sowińskiego. To właśnie lekarka zaproponuje wyjazd z córką do USA. Tym bardziej, że teoretycznie nikt nie skojarzyłby faktów, bo Aleksander nie miał jawnego zatargu z Sowińskim. Każdy w klinice i nie tylko wie o tym, że to Olek (Maurycy Popiel) ma konflikt z dyrektorem. Skoro romans Sowińskiego z Kasią to tajemnica, a ludzie wiedzą o jawnej niechęci Olka do Sowińskiego, Mariusz szybko połączy kropki... Faktycznie w nowych odcinkach "M jak miłość" pojawi się szansa, że architekt wraz z Kasią i Zosią uciekną do USA, wtedy raczej ciężko byłoby pociągnąć ich do odpowiedzialności, jeśli cała wina miałaby spaść na kogoś innego...