Na dobre i na złe, odcinek 1000: Wielki powrót Wiktorii Consalidy z Hiszpanii. To mama Blanki odnajdzie zaginioną Ninę?

Wiktoria Consalida wróci do Leśnej Góry w jubileuszowym 1000. odcinku

Wiktoria przez lata była jedną z najważniejszych postaci "Na dobre i na złe". Doktor Consalida pojawiła się w Leśnej Górze jako młoda lekarka, a z czasem została ordynatorką chirurgii. Jej życie prywatne również dostarczyło wielu przełomowych wydarzeń, między innymi odkrycie prawdy o Blance, która okazała się jej córką. W 2019 roku Wiktoria wyjechała z Polski do Hiszpanii razem z ukochanym Jose. Tam miała rozpocząć nowe życie i właśnie z tym krajem związała później swoją przyszłość. Po latach jej historia w serialu była kontynuowana przede wszystkim poprzez informacje przekazywane przez Blankę. Wiktoria pojawiła się jeszcze w Leśnej Górze w 2021 roku. Wróciła wówczas z Hiszpanii, gdy dowiedziała się o dramatycznych wydarzeniach w szpitalu i chciała upewnić się, że z Blanką wszystko w porządku. Później ponownie wyjechała za granicę.

Wiki niespodziewanie pojawi się w Leśnej Górze. Nikt się tego nie spodziewa

Teraz Consalida ponownie przekroczy próg szpitala. W 1000. odcinku "Na dobre i na złe" na SOR trafi starszy mężczyzna po ataku padaczki, a lekarze będą mieli również ręce pełne pracy z powodu grupy pacjentów cierpiących po imprezie. Wśród tych wydarzeń pojawi się jednak ktoś, kogo nikt się nie spodziewa. Do Leśnej Góry prosto z Hiszpanii przyjedzie Wiktoria.

Jej powrót będzie ogromnym zaskoczeniem dla dawnych znajomych. Wiktoria nie zapowie wcześniej swojej wizyty, dlatego jej pojawienie się w szpitalu wywoła niemałe poruszenie. Jednym z zaskoczonych będzie Andrzej Falkowicz (Michał Żebrowski), który kompletnie nie będzie się spodziewał spotkania z dawną przyjaciółką.

Wiktoria odnajdzie córkę i zobaczy, przez co przechodzi Blanka

Najważniejszym powodem przyjazdu Consalidy będzie jednak Blanka. Wiktoria odnajdzie córkę w gabinecie Falkowicza. Milewska będzie wyczerpana ostatnimi wydarzeniami i zaśnie na rozkładanym fotelu. Chodzi oczywiście o walkę o odnalezienia dziecka.

Spotkanie matki z córką będzie wręcz wzruszające. Wiktoria podejdzie do Blanki, a kiedy ta się obudzi, przez chwilę żadna z nich nie będzie potrafiła powiedzieć ani słowa. Blanka w końcu rzuci się matce w ramiona i wybuchnie płaczem. Dla Wiktorii będzie to więc coś więcej niż zwykła wizyta w dawnej pracy. Consalida wróci do Leśnej Góry dokładnie wtedy, gdy jej córka będzie potrzebowała wsparcia. To Consalida odnajdzie zaginioną Ninę (Rita Sobocińska)?

Kiedy 1000 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1000 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 7 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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