Na dobre i na złe, odcinek 1001: Wiktoria rzuci się w poszukiwania Niny, ale zaliczy krwawe starcie z Biegunem! 

Wiktoria dowie się, że Nina została porwana

Powrót Wiktorii w 1000. odcinku "Na dobre i na złe" zbiegnie się w czasie z dramatem jej córki. Consalida przyleci z Hiszpanii do Leśnej Góry i zastanie Blankę w bardzo trudnym momencie. Milewska będzie pogrążona w rozpaczy po stracie córki. Wiktoria szybko zorientuje się, że sytuacja jest znacznie poważniejsza niż zwykły rodzinny kryzys. Nina została porwana, a Blanka nie wie, gdzie znajduje się jej dziecko.

Prawda o porywaczce będzie jednak coraz bliżej. Jak informowaliśmy, prawdopodobnie za zaginięciem Niny stoi Zuza (Aurora Lipartowska), przyjaciółka Blanki i dawna pacjentka Leśnej Góry. Kobieta jeszcze w 998 odcinku "Na dobre i na złe" pojawiła się przed szpitalem, gdzie obserwowała cierpiącą po stracie córki Blankę. Nie wzbudziła wtedy podejrzeń Milewskiej ani policjantki Doroty (Magdalena Wróbel).

Wiktoria ruszy na poszukiwania wnuczki

W 1001 odcinku Wiktoria nie ograniczy się jednak do pocieszania córki. Consalida, która przez lata pracowała jako lekarka i wielokrotnie angażowała się w najtrudniejsze sprawy, postanowi działać. Doktor zacznie na własną rękę szukać Niny. Dla Wiktorii będzie to również osobista walka. Zaginęła przecież jej wnuczka, a Blanka będzie w stanie rozpaczy. Consalida zrobi więc wszystko, by pomóc córce odnaleźć dziecko. Poszukiwania Niny zakończą się jednak krwawym starciem z Biegunem... Gdy doktor Consalida ruszy tropem zaginionej Niny, dojdzie do kolejnego ataku w parku. Właśnie tam Wiki zetknie się z komisarzem Biegunem, który prowadzi śledztwo.

"Krwawe starcie" w 1001 odcinku "Na dobre i na złe"

Spotkanie nie przebiegnie spokojnie. Między lekarką a policjantem dojdzie do "krwawego starcia". Wiktoria, zamiast spokojnie wrócić do pracy w Leśnej Górze, bardzo szybko znajdzie się więc w samym środku niebezpiecznej sytuacji.

Kiedy 1001 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1001 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 14 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.