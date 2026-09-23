M jak miłość, odcinek 1950: Magda w ciąży?! Zrobi test ciążowy i padnie, gdy odczyta wynik 

Magda zrobi test ciążowy w 1950 odcinku "M jak miłość"

W 1950 odcinku „M jak miłość” Anita znów będzie miała powód do rozpaczy. Kobieta będzie robiła wszystko, by w końcu zobaczyć na teście ciążowym upragnione dwie kreski, ale kolejne próby zakończą się fiaskiem. Zamiast radości znów pojawi się rozczarowanie, a Anita po raz kolejny pokłóci się z Kamilem (Marcin Bosak). W przykrym obrocie sprawy wesprze przyjaciółkę Magda, która nagle postanowi wykonać jeden z testów należących do Anity. Budzyńska nie będzie się spodziewała, że za chwilę sama stanie przed wynikiem, który mocno nią wstrząśnie. Kiedy odczyta test, padnie z wrażenia... Co zobaczy?

Czy Magda naprawdę zobaczy dwie kreski?

Jak wiadomo, Magda od lat nie może mieć dzieci. Dla Budzyńskiej ciąża byłaby szokiem tym większym, że od lat doskonale wie, jak niebezpieczny byłby to dla niej stan. Magda przeszła przeszczep serca po poważnych problemach zdrowotnych. Lekarze już wcześniej stanowczo odradzali jej zajście w ciążę, ostrzegając, że ciąża mogłaby stanowić śmiertelne zagrożenie dla jej organizmu i przeszczepionego serca. Magda musi również stale przyjmować leki, być pod obserwacją lekarza i bardzo na siebie uważać. Dlatego Budzyńska od dawna żyje ze świadomością, że własne macierzyństwo może być dla niej niemożliwe. Tym większe emocje wywoła w niej test, który w 1950 odcinku „M jak miłość” niespodziewanie pojawi się w jej rękach. Nie będzie jednak od razu wiadomo, co dokładnie zobaczy Magda. Czy test rzeczywiście pokaże ciążę Budzyńskiej? A może jego wynik będzie oznaczał coś zupełnie innego?

Elżbieta poprosi Magdę o pomoc

W 1950 odcinku „M jak miłość” na Budzyńską będzie czekała także inna trudna sprawa. Niespodziewanie odezwie się do niej Elżbieta, była więźniarka, która będzie potrzebowała pomocy prawniczki. Kobieta będzie obawiała się brutalnego męża i zwróci się do Magdy z nadzieją, że ta pomoże ją ochronić. Budzyńska ponownie będzie musiała więc zaangażować się w sprawę osoby, która znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie.

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie miał premierę ww wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2