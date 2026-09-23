M jak miłość, odcinek 1948: Obsesja Domańskiej na punkcie Marcina zacznie przerażać! Wymyśli nowy plan, żeby być jeszcze bliżej niego

Domańska nie odpuści Marcina! W 1948 odcinku "M jak miłość" znajdzie na niego nowy sposób

W 1948 odcinku "M jak miłość" Marcin będzie mógł sądzić, że po odejściu z firmy Domańskiej wreszcie odzyska od niej spokój. Chodakowski wcześniej jasno postawi przecież granicę. Kiedy Elżbieta zaproponuje mu, żeby został ojcem jej dziecka w zamian za ogromną sumę pieniędzy, zdecydowanie odmówi. Ta rozmowa tylko utwierdzi go w przekonaniu, że dalsza współpraca z kobietą nie ma najmniejszego sensu.

W 1948 odcinku "M jak miłość" szybko okaże się jednak, że Marcin może odejść z firmy Elżbiety, ale znacznie trudniej będzie mu sprawić, żeby to ona zniknęła z jego życia. Domańska nie potraktuje kolejnego odrzucenia jako jasnego sygnału, że powinna dać mu spokój. Zamiast tego zacznie szukać zupełnie nowych okazji do spotkań.

"M jak miłość", odcinek 1948: Elżbieta coraz mocniej uczepi się Chodakowskiego?! Kolejne odmowy niczego jej nie nauczą

Tym razem w 1948 odcinku "M jak miłość" pomoże jej Klara. Przyjaciółki zaczną pojawiać się w ulubionym klubie Marcina i właśnie tam razem ćwiczyć. Teoretycznie nie będzie w tym niczego niezwykłego. Elżbieta ma przecież prawo wybrać dowolne miejsce na trening. Biorąc jednak pod uwagę jej wcześniejsze zachowanie wobec Chodakowskiego, trudno będzie uznać taki wybór za zupełny przypadek. Oficjalne streszczenie 1948. odcinka wprost zaznacza, że Domańska nadal będzie próbowała zbliżyć się do Marcina i właśnie dlatego zacznie ćwiczyć razem z Klarą w jego ulubionym klubie.

Zachowanie Domańskiej w 1948 odcinku "M jak miłość" zacznie przerażać

Zachowanie Domańskiej zacznie wyglądać jeszcze bardziej niepokojąco, jeśli przypomnieć sobie wszystko, czego próbowała już wcześniej. Elżbieta od początku nie ukrywała, że żonaty Marcin wyjątkowo ją zainteresował. Im mocniej Chodakowski dawał jej do zrozumienia, że nie zamierza zdradzać Kamy, tym większym wyzwaniem stawał się dla swojej szefowej.

Dlatego w 1948 odcinku "M jak miłość" pomysł z klubem będzie wyglądał jak następny etap niezdrowego zainteresowania Chodakowskim. Elżbieta będzie już wiedziała, że nie może liczyć na codzienny kontakt w firmie, więc zwyczajnie przeniesie swoje działania gdzie indziej. A przy niej jak zwykle znajdzie się Klara, która już wcześniej zamiast studzić zapędy przyjaciółki, pomagała jej wymyślać kolejne sposoby na zdobycie Marcina.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość ZWIASTUN. Szefowa zaproponuje Marcinowi milion złotych za to, żeby został ojcem jej dziecka. W tym samym czasie Mariusz brutalnie zaataku

10