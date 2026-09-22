M jak miłość, odcinek 1943: Ostra reakcja Marcina na związek Jakuba i Martyny. Powie przyjacielowi tylko jedno - ZDJĘCIA

Relacja Jakuba z Martyną nabierze tempa

Relacja Martyny i Jakuba przez długi czas opierała się przede wszystkim na przyjaźni. Oboje wspierali się i pomagali sobie w trudnych momentach. W końcu Wysocka odważy się jednak wyznać Jakubowi, że zaczyna czuć do niego coś więcej. Po szczerej rozmowie Martyna i Jakub pójdą na randkę. Ich relacja może więc wejść na zupełnie nowy poziom. Jak na rozwijające się uczucie przyjaciela zareaguje Marcin?

Marcin i Martyna mają wspólną przeszłość

Chodakowski doskonale zna Martynę, ponieważ w czasie swojej amnezji trafił do jej leśniczówki. Lekarka przyjęła go wtedy pod swój dach, gdy nie pamiętał, kim jest, ani niczego o Kamie (Michalina Sosna) i swoich bliskich. Między Marcinem a Martyną doszło do intymnych zbliżeń, a Wysocka zakochała się w mężczyźnie. Kiedy Marcin odzyskał pamięć, przypomniał sobie Kamę i swoje uczucia do niej. Zaczął więc odsuwać się od Martyny, choć lekarka długo nie mogła zapomnieć o Chodakowskim. Z czasem połączyła ją z Jakubem przyjaźń, która teraz może przerodzić się w coś znacznie poważniejszego.

Marcin powie Jakubowi, co myśli o jego randkowaniu z Martyną

W 1943 odcinku "M jak miłość" Marcin spotka się z Jakubem w biurze detektywistycznym. Choć sytuacja może wydawać się niezręczna ze względu na jego przeszłość z Martyną, Chodakowski nie zamierza stawać na drodze przyjaciela.

- Ty nie myśl tylko płyń. Nie spieprz tego - poradzi Jakubowi Marcin.

Tymi słowami jasno da mu do zrozumienia, że życzy mu szczęścia z Martyną. Nie będzie próbował wracać do tego, co wydarzyło się między nim a Wysocką, tylko wesprze przyjaciela w nowej relacji. Tamten moment z lekarką uzna za zakończony na zawsze. Wesprze kumpla.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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