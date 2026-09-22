M jak miłość, odcinek 1942: Sowiński znów zaszantażuje Kasię tuż przed śmiercią! Mariusz zobaczy ich razem i pomyśli o zdradzie - ZDJĘCIA

Sowiński przed śmiercią znów zaszantażuje Kasię w 1942 odcinku "M jak miłość"

Okoliczności zabójstwa Sowińskiego, do którego dojdzie 1942 odcinku "M jak miłość", mrożą krew w żyłach! Do ostatnich chwil przed śmiercią Aleksander będzie próbował zrealizować plan zemsty na Olku Chodakowskim, którego wini za kalectwo swojej siostry Ewy (Karolina Dryzner)!

W okrutną intrygę przeciwko Olkowi będzie chciała wciągnąć Kasię! Uzna ją za łatwy cel, po tym jak szantażem, że wyda jej tajemnicę o prawdziwym ojcu jej córki Zosi, zaciągnął lekarkę do łóżka. Skoro raz udało mu się zmusić Kasię do uległości, to dojdzie do wniosku, że teraz też zrobi to, czego od niej zażąda.

Mariusz będzie śledził Kasię i Sowińskiego w 1942 odcinku "M jak miłość"

Ale jednego Sowiński nie przewidzi w 1942 odcinku "M jak miłość"! Że Mariusz zacznie śledzić żonę, coraz bardziej zaniepokojony dziwnym zachowaniem ukochanej. Zwłaszcza po tym, jak odbierze telefon od swojego prześladowcy.

Kiedy więc szef kliniki zmusi Kasię do kolejnego spotkania, dopadnie ją na spacerze w parku z małą Zosią, nie zauważy, że z oddali obserwuje ich właśnie Mariusz! Jaki tym razem Sowiński wymyśli szantaż przeciwko Kasi? Cały czas ten sam! Zagrozi, że powie Mariuszowi,że nie jest ojcem "ich" córki!

A wszystko po to, by w 1942 odcinku "M jak miłość" Kasia oskarżyła Olka o molestowanie seksualne, by dzięki jej zeznaniom Chodakowski był skończony jako lekarz - ortopeda oraz ordynator kliniki.

- Mam amunicję, którą go załatwi - ciebie. Oskarżysz Chodakowskiego o molestowanie. Słowo przeciwko słowy. Nie do zweryfikowania - podły Sowiński, którego cytuje "Świat Seriali", nie da Kasi żadnego wyboru. Jednak tym razem ofiara dyrektora kliniki się zbuntuje.

- Nie dam się dłużej szantażować! Mam gdzieś, co zrobisz i co komu powiesz! Zadając się z taką gnidą jak ty, i tak upadłam na samo dno. Niżej stoczyć się już nie mogę. Daj mi spokój! Nie chcę cię znać - Kasia ostro sprzeciwi się Sowińskiemu i wzbudzona wyjdzie z parku.

W tym czasie w 1942 odcinku "M jak miłość" Mariusz będzie śledził Kasię i z oddali obserwował jej kłótnię z Sowińskim. Nie usłyszy dokładnie o czym będą mówili, ale to wystarczy, by Sanocki domyślił się, że Kasia i dyrektor kliniki mają romans, że żona go zdradza z szefem!

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Tak zginie Sowiński w 1942 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu

Tego dnia w 1942 odcinku "M jak miłość" wściekły Sowiński wda się przed kliniką w bójkę z Olkiem! Sprowokuje Chodakowskiego, żeby rzucił się na niego z pięściami. Świadkami starcia lekarza z szefem kliniki będzie nie tylko rezydentka Klaudia (Magdalena Dwurzyńska), ale także inni członkowie personelu i pacjenci.

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Potem Sowiński wróci do domu, gdzie w 1942 odcinku "M jak miłość" zaatakuje go Mariusz! Zazdrosny mąż Kasi przestanie nad sobą panować, pewny tego, że nawiązała romans z szefem. Wtargnie do domu Aleksandra i zacznie go bić z całych sił.

- Chcesz mi odebrać żonę, moją kobietę?! - wykrzyczy Mariusz i będzie okładał Sowińskiego aż poleje się krew.

- To nie tak, jak pan myśli! Powinien pan wiedzieć, że pana żona... - Sowiński spróbuje się wytłumaczyć, lecz Mariusz nie da mu dojść do głosu. Zada kochankowi Kasi ostateczny cios, po którym Aleksander padnie na podłogę w kałuży krwi. Mariusz zostawi go na pewną śmierć i ucieknie! Wcześniej jednak zatrze ślady zbrodni.

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" we wrześniu w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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