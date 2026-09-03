M jak miłość. Mariusz nie przyzna się Kasi, że zabił Sowińskiego! Uciekną razem do USA w następnym sezonie?- ZDJĘCIA

Mroczna tajemnica Mariusza o zabójstwie Sowińskiego w 1943 odcinku "M jak miłość"

Śmierć Sowińskiego, którego Mariusz zabije w 1942 odcinku "M jak miłość" w nowym sezonie, co prawda uwolni Kasię od kochanka-prześladowcy, ale nie oznacza, że od teraz w małżeństwie Sanockich zapanuje sielanka! Nic bardziej mylnego. Mariusz mając na sumieniu zabójstwo Aleksandra Sowińskiego, będzie zdolny do wszystkiego, byle tylko prawda o wydarzeniach w mieszkaniu dyrektora kliniki nie wyszła na jaw. Zachowa w tajemnicy przed Kasię nie tylko spotkanie z jej szefem, lecz także finał tego starcia i brutalnej zbrodni, jakiej się dopuścił

Po tym, jak w 1943 odcinku "M jak miłość" Mariusz zorientuje się, że Sowiński nie żyje, że to zginął podczas ich konfrontacji, nie od razu wróci do Kasi i małej Zosi, którą wychowuje jak własną córkę, nie wiedząc, że to Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) jest jej ojcem. Na miejscu morderstwa Sanocki spędzi wiele godzin, usuwając ślady zbrodni i swoje odciski palców z domu zabitego Sowińskiego. W domu pojawi się dopiero w środku nocy, lecz Kasia będzie już wtedy spała.

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Zaginięcie Sowińskiego w 1943 odcinku "M jak miłość". Nikt nie będzie wiedział, że Aleksander nie żyje!

Następnego dnia w 1943 odcinku "M jak miłość" personel kliniki odkryje, że dyrektor nagle zniknął. Z Sowińskim nie będzie miała też żadnego kontaktu jego starsza siostra Ewa (Karolina Dryzner), która ze względu na swoją niepełnosprawność, kalectwo, często korzysta z pomocy Aleksandra. Nie będzie miała pojęcia, że jej brat nie żyje. Czy to właśnie ona znajdzie ciało zabitego Sowińskiego w jego domu? A może Mariusz pozbędzie się zwłok?

Zabójca Sowińskiego w 1943 odcinku "M jak miłość" nie będzie ryzykował, że ktoś go zauważy, jak będzie usuwał jego ciało. Zostawi więc zmarłego, licząc na to, że jego nagła śmierć nie wzbudzi żadnych podejrzeń. Że nikt nie znajdzie dowodu na to, że Mariusz był w jego domu.

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Po zniknięciu Sowińskiego w 1943 odcinku "M jak miłość" Kasia nie przestanie się bać, że dyrektor kliniki celowo się ukrył, bo teraz chce wyjawić całą prawdę o ojcu jej córki Zosi. Będzie gotowa na wszystko, by jej sekret o sfałszowaniu wyniku testu na ojcostwo, o tym, że Mariusz nie jest ojcem Zosi, nie wyszedł na jaw. To dlatego dzień po zaginięciu Sowińskiego, nie wiedząc o tym, że Mariusz go zabił, zaproponuje mężowi wyjazd na stałe do USA. Ucieczka do Ameryki będzie dla Kasi jedynym wyjściem z sytuacji...

Oczywiście w 1943 odcinku "M jak miłość" Mariusz nie przyzna się Kasi, że zabił Sowińskiego! Wiedząc jednak o jej romansie z zabitym szefem, inaczej spojrzy na żonę. Czy zgodzi się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych? Jeśli wyjedzie z Polski może pozostać bezkarny...

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" nowego sezonu?

Odcinek 1943 "M jak miłość" widzowie TVP2 zobaczą w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50.

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