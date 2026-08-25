M jak miłość. Kasia przyzna, że boi się Mariusza! W nowym sezonie dostanie to, na co zasłużyła? - ZWIASTUN

Kasia w nowym sezonie "M jak miłość" zrozumie, że małżeństwo z Mariuszem to pomyłka?

Nowy sezon "M jak miłość" przyniesie duże zmiany w życiu Kasi. Oczywiście największym problemem jest kłamstwo na temat ojcostwa, ponieważ lekarka zleciła sfałszowanie badań DNA, dzięki czemu Jakub dostał "dowód" na to, że Zosia nie jest jego biologiczną córką. Mariusz chciał dziecka i uważa, że tworzy z Kasią rodzinę. Problem polega jednak na tym, że mężczyzna od początku wydawał się zaborczy i bardzo zazdrosny.

Nawet Aneta (Ilona Janyst) zauważała dziwne zachowania Mariusza. Jednak Kasia chciała związku z architektem, specjalnie wmówiła mu, że to on jest tatą Zosi, co zresztą wynikało ze sfałszowanych badań DNA. Sprawy zaszyły tak daleko, że para wzięła ślub i tworzy rodzinę. Niestety ze zwiastuna "M jak miłość" na nowy sezon jasno wynika, że Kasia zacznie doskonale rozumieć, że szybki ślub i kłamstwa to duże błędy...

Kasia w "M jak miłość" po wakacjach przyzna, że boi się Mariusza!

Większość kłopotów Kasia dostarczyła sobie sama, bo to ona podjęła się sfałszowania badań, przez co doszło do szantażu ze strony laborantki Anki (Katarzyna Russ) oraz późniejszego zdobycia wiedzy o całej sprawie ze strony Sowińskiego. I właśnie Aleksander będzie człowiekiem, który zażąda wiele za milczenie.

Nowe odcinki "M jak miłość" pokażą, że Kasia jest pod ścianą i albo zagra tak, jak dyrektor jej każe, albo będzie bardzo źle.

Jednak najistotniejszy szczegół całej układanki zawarty jest właśnie w zwiastunie "M jak miłość", w momencie, gdy Kasia otwarcie mówi, że sama nie wie czy bardziej kocha Mariusza, czy może po prostu się go boi...

Nie wiem czy bardziej go kocham, czy bardziej się go boję - powie zapłakana Kasia, która wreszcie otworzy się na to, co naprawdę czuje.

Kasia zakończy małżeństwo z Mariuszem i wróci do Jakuba w "M jak miłość" jesienią?

Wiele wskazuje na to, że "M jak miłość" jesienią Kasia pożałuje ślubu z Mariuszem, a już na pewno tego, że wymyśliła spiralę kłamstw. Skoro jawnie przyzna się, że własny mąż wywołuje w niej strach, może w dalszych odcinkach spróbuje od niego odejść... Pewne są także sceny między nią a Karskim, co może sugerować, że lekarka nagle zapragnie powrotu do dobrego, odpowiedzialnego detektywa. Pytanie tylko, czy nie jest na to za późno.

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