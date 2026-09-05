M jak miłość. Olek w nowym sezonie pobije Sowińskiego przed kliniką tuż przed zabójstwem! Wszyscy zobaczą, jak nienawidzi szefa - ZDJĘCIA

Sowiński zginie w 1942 odcinku "M jak miłość"! Najpierw Olek pobije szefa przed kliniką

Zabójstwo Sowińskiego w 1942 odcinku "M jak miłość" następnego sezonu uruchomi serię dramatycznych wydarzeń, które dotkną nie tylko prawdziwego mordercę - Mariusza Sanockiego, ale także Olka Chodakowskiego i jego bliskich! Po bójce, która rozegra się przed kliniką w Miedzeszynie na oczach wielu świadków, nikt nie będzie miał wątpliwości, że Olek i Sowiński toczą wojnę, że lekarz nienawidzi dyrektora, ale przyczyna ich konfliktu pozostanie tajemnicą.

A chodzi o zemstę Sowińskiego na Chodakowskim na cierpienie jego siostry Ewy (Karolina Dryzner), którą chirurg- ortopeda operował kilka lat temu i zdaniem Aleksandra doprowadził do kalectwa. Prawda jest jednak taka, że Olek nie popełnił żadnego błędu, że nie jest winny tego, że siostra Sowińskiego porusza się o balkoniku.

Jak dojdzie do tego, że w 1942 odcinku "M jak miłość" Olek pobije Sowińskiego przed kliniką, nie zważając, na to, że wokół będzie się kręciło sporo osób? Bezwzględny dyrektor celowo sprowokuje Olka do ataku, bo zacznie zaczepiać młodą lekarkę, rezydentkę Klaudię (Magdalena Dwurzyńska), którą zatrudni w klinice właśnie ze względu na Chodakowskiego. Nie uda mu się uwieść Klaudii, lecz teraz wykorzysta ją, by Olek stanął w jej obronie.

Bójka Olka z Sowińskim w 1942 odcinku "M jak miłość" skończy się niezłą aferą w klinice. Dla wielu członków personelu stanie się jasne, że lekarz szczerze nienawidzi dyrektora, lecz powód tej niechęci pozostanie nieznany. Po starciu z najgorszym wrogiem Chodakowski będzie tak wzburzony, że wieczór i większość nocy spędzi w barze przy kieliszku. Nieświadomy tego, że tego wieczoru Sowiński zginie...

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Mariusz zabije Sowińskiego za jego romans z Kasię w 1942 odcinku "M jak miłość"

Na kilka godzin przed śmiercią Sowiński w 1942 odcinku "M jak miłość" znów spotka się z Kasią (Paulina Lasota), którą szantażem, że wyjawi Mariuszowi, kto jest prawdziwym ojcem jej dziecka, zmusił, by spędziła z nim noc. Teraz będzie próbował nakłonić Kasię do udziału w zemście na Olku. Akurat Kasia będzie w parku na spacerze z córką Zosią. Okrutny Sowiński zaczepi ją i nie da lekarce spokoju. Żadne z nich nie zauważy, że tej scenie będzie się przypatrywał Mariusz...

Tak w 1942 odcinku "M jak miłość" Mariusz odkryje, że Kasia go zdradziła, że nawiązała romans z dyrektorem kliniki. Nie będzie miał jednak pojęcia o tym, że Sowiński poznał prawdę o ojcu Zosi, że to córka Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Wściekły Mariusz zjawi się w mieszkaniu Sowińskiego i brutalnie go zaatakuje. Mąż Kasi rzuci się na jej kochanka z pięściami, zacznie dusić, aż w końcu zabije...

Sowiński zginie z rąk Mariusza w 1942 odcinku "M jak miłość", lecz nikt się o tym nie dowie. Tej nocy morderca zatrze wszelkie ślady i wróci do domu jakby nic się nie stało.

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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