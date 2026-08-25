M jak miłość. Olek rzuci się na natarczywego Sowińskiego! Stanie w obronie kochanki w nowym sezonie - ZWIASTUN

Sowiński napali się na Klaudię w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Sowiński celowo sprowadzi z powrotem do kliniki Klaudię, aby zaszkodzić małżeństwu Chodakowskich i ostatecznie pogrążyć Olka. Tym bardziej, że jego stosunki z rezydentką będą dość napięte po wieczorze kawalerskim Marcina (Mikołaj Roznerski), w trakcie którego pijany lekarz błędnie wziął dziewczynę za prostytutkę i zaczął się do niej dostawiać, za co spotkała go słona kara. Zwłaszcza, gdy po wszystkim okazało się, że był ona ich nowa stażystką.

A w już w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Klaudia z powrotem wróci do kliniki i zawróci w głowie kolejnemu mężczyźnie! Aleksander od razu zacznie na nią parol i stanie się wobec niej wyjątkowo uprzejmy, co początkowo lekarka potraktuje z delikatnym dystansem. A to tylko go nakręci! Do tego stopnia, że postanowi już zrezygnować ze wspólnych nocy z Kasią (Paulina Lasota) i przerzucić się właśnie na Klaudię.

Aleksander nie pogodzi się z odrzuceniem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Tyle tylko, że w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej rezydentka nie będzie nim zainteresowana, co w końcu da mu jasno do zrozumienia. Tym bardziej, że dyrektor administracyjny nie przestanie jej komplementować i za wszelką cenę będzie dążył do tego, aby w końcu się z nim umówiła. Jednak wcale nie zrozumie słowa "nie".

Do tego stopnia, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej stanie się jeszcze bardziej natarczywy. Sowiński nie odczepi się od Klaudii, o czym już wcześniej rezydentka zawiadomi Anetę (Ilona Janyst). A gdy po tym wszystkim Olek zobaczy go w jej towarzystwie przed kliniką, to już nie wytrzyma i jak pokazuje ZWIASTUN nowego sezonu bez wahania ruszy dziewczynie na pomoc!

Olek wyrwie Klaudię z łap Sowińskiego w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Olek podejdzie do Klaudii i Aleksandra, na którego od razu się rzuci, czego Sowiński kompletnie nie będzie się spodziewał. Chodakowski chwyci go za szyję, po czym położy na masce samochodu, dzięki czemu otworzy rezydentce drogę ucieczki przed natarczywym szefem.

Czy po tej konfrontacji w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Sowiński wreszcie odczepi się od Klaudii? A może wręcz przeciwnie? Czy ta sytuacja jeszcze bardziej zagrozi Olkowi, na którego Aleksander i tak będzie już wyjątkowo cięty za swoją siostrę Ewę (Karolina Dryzner)? Bardzo możliwe, że tak, bo przecież teraz Chodakowski uderzy jeszcze bezpośrednio w niego i jeszcze go ośmieszy, a tego raczej z pewnością mu nie daruje!

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