M jak miłość. Sowiński znajdzie sposób na Olka w nowym sezonie! Tak spróbuje zniszczyć Chodakowskiego, a Aneta mu w tym pomoże

Sowiński ściągnie Klaudię do kliniki Olka w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Sowiński celowo ściągnie do klinki stażystkę Klaudię, której pierwsze spotkanie z Olkiem nie było zbytnio udane. Wszystko przez to, że pijany Chodkowski uznał ją za dziewczynę do towarzystwa, za co urażona kobieta w odwecie oblała go wodą. A gdy następnie, pojawiła się w jego szpitalu jako stażystka, to dopiero było! Do tego stopnia, że wcale nie chciała tam zostać!

Ale jak podaje swiatseria.interia.pl w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Aleksander sam ją tam zatrudni. Sowiński będzie szczególnie miły dla dziewczyny i to nie bez przyczyny. Wszystko przez to, że będzie miała ona mu pomoc w ostatecznym zniszczeniu Olka. Tym bardziej, że będzie on wiedział, że przez nią omal nie rozpadło się jego małżeństwo z Anetą, na co będzie liczył i tym razem.

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Dlatego w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach wyrazi ogromną radość z powrotu Klaudii i zaoferuje jej swoje wsparcie na każdej płaszczyźnie, czym nieco ją zmiesza. Oczywiście, dziewczyna będzie mu ogromnie wdzięczna, ale jednak zachowa wobec niego dystans.

- Cieszę się, że wróciła pani do nas po tak długiej przerwie. Gdyby potrzebowała pani jakiejkolwiek pomocy, wsparcia - jestem do dyspozycji… - zapewni ja Aleksander.

Chwilę później w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Aleksander i Klaudia natkną się na Olka, który powita ich wyjątkowo chłodno. Podobnie, jak jego sam Sowiński. Jednak dyrektor administracyjny klinki zbyt długo nie będzie się smucił. A wręcz przeciwnie, gdyż wszystko tak ustawi, aby Chodakowski musiał przeprowadzić wszystkie zaplanowane zabiegi właśnie z Klaudią!

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Między lekarzami w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach szybko zapadnie niezręczna cisza, którą w pewnej chwili Olek przerwie rozmową o czekających ich zabiegach. W trakcie przygotowań do operacji Klaudia zaproponuje ordynatorowi swoje rozwiązania, ale Chodakowski nawet nie będzie chciał ich słuchać i szybko wymiga się od tematu.

- Omówimy wszystko po obchodzie - uzna Olek, który podobnie zachowa się przy analizie dokumentacji pacjenta, czym ogromnie rozczaruje Klaudię, która jednak finalnie podporządkuje się jego decyzjom.

Tyle tylko, że ich świadkami w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie także i Aneta, która nie będzie w stanie przejść obok tego obojętnie. Chodakowska wypnie się na swojego męża i ostro go skrytykuje, spełniając tym samym plan Sowińskiego, który będzie mógł triumfować!

- Skarbie, o co ci chodzi? Dziewczyna jest kompetentna, cały czas się uczy, dba o pacjentów - mógłbyś być dla niej trochę milszy… - zwróci mu uwagę Aneta.

- Jest rezydentką, nie dzieckiem - nie muszę głaskać jej po głowie… - stwierdzi Chodakowski.

- Widać, że pierwsze spotkanie położyło się cieniem na tej waszej znajomości… Spaliłeś sprawę, Klaudia pewnie nigdy ci tego nie zapomni… I ja też… - wypomni mu Chodakowska.

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