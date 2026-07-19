M jak miłość. Mariusz przerzuci się na Martynę, gdy prawda o Kasi wyjdzie na jaw? Zawalczy z Jakubem o kolejną kobietę w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Tak zdradziecka i fałszywa Kasia będzie ukrywać prawdę przed Mariuszem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kasi jeszcze długo uda się ukryć przed Mariuszem, że Zosia jest jego córką, a nie Jakuba! A wszystko dzięki ulegnięciu Sowińskiemu, który w zamian za namiętne chwile nie wyda jej ani przed byłym, ani przed obecnym mężem.

Ale oczywiście, w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Aleksander nie poprzestanie na jednym razie i wciąż będzie szantażował lekarkę, od której z czasem zacznie żądać więcej, bo już nie tylko ich wspólnych wieczorów, ale także pomocy w zniszczeniu jej przyjaciół Chodakowskich. Ale Sanocka będzie gotowa i na to poświęcenie, aby tylko prawda o jej dziecku, a także i o jej zdradach nie wyszła na jaw! Jednak i tak się tak stanie?

Sanocki wkroczy między Martynę, a Jakuba w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Mariusz Mosiewicz pochwalił się na swoim Instagramie wspólnymi zdjęciami z Krzysztofem Kwiatkowskim i Magdaleną Turczeniewicz z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach. Na ujęciach widzimy Mariusza z Jakubem i Maryną z uśmiechami na ustach. Ale w rzeczywistości ich bohaterów tak radośnie wcale nie będzie, a wizyta Sanockiego w domu Karskiego, gdzie zagości i Wysocka także nie będzie przypadkowa.

Tym bardziej, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Martyna i Jakub jeszcze bardziej się do siebie zbliżą, gdy oboje zrozumieją, co tak naprawdę do siebie czują. I już nie będą przed tym uciekać jak Wysocka w ostatnich odcinkach minionego sezonu. Zwłaszcza, gdy okaże się, że oboje mają tak samo, a lekarka nie jest jedynie pocieszeniem czy opcją zastępczą po Kasi. Jednak wtedy i między nimi stanie Mariusz.

Oświecony Mariusz odbije Karskiemu kolejną partnerkę w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Sanocki wreszcie dowie się o kłamstwach swojej żony? Czy Mariusz odkryje, że Kasia okłamała go nie tylko w sprawie dziecka Jakuba, ale przy okazji także go zdradzała już w małżeństwie? Czy architekt zdecyduje się od niej odejść i zakręcić obok kolejnej partnerki Karskiego i to w dodatku także lekarki?

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej historia znów zatoczy koło, a Mariusz będzie śmiał się jako ostatni, tak jak w swoim opisie zdjęcia? Czy to właśnie o niego tam będzie chodzić? A może jednak nie, bo przecież Martyna będzie zakochana w Jakubie, a nie nim, więc o jej odejściu do niego przecież nie będzie mowy! Czy to z niego tak będą śmiać się Wysocka z Karskim? Czy Sanocki zostanie z niczym? Przekonamy się już niebawem!

- Zgadnijcie, kto się najlepiej bawił robiąc te zdjęcia?😁 #zabawanaplanie - zapytał wymownie aktor.

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