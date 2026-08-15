M jak miłość. Wściekły Sowiński zaatakuje Olka w nowym sezonie! Nie wytrzyma, gdy zobaczy go ze swoją siostrą

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-15 19:36

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Olek (Maurycy Popiel) pomoże starszej kobiecie, która omal nie wywali się przed kliniką przez swój balkonik. Oczywiście, Chodakowski od razu ruszy jej na pomoc i pomoże wejść do środka, gdzie obydwoje już natkną się na Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). I wówczas w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Aleksander wpadnie w dziki szał! Wszystko przez to, że wspomnianą seniorką będzie właśnie jego siostra Ewa (Karolina Dryzner), którą wcześniej ortopeda tak zoperował! I wtedy rozjuszony dyrektor administracyjny już nie wytrzyma! Koniecznie poznaj szczegóły!

Nieświadomy Olek pomoże siostrze Sowińskiego w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach przed wejściem do klinki Olek zobaczy starszą kobietę o balkoniku, która omal się nie przewróci! Wszystko przez to, że jak podaje swiatseriali.interia.pl seniorka zahaczy o krawężnik i momentalnie straci równowagę. Ale na szczęście, do najgorszego nie dojdzie, bo wtedy z pomocą ruszy jej Chodakowski. Zwłaszcza, że jeszcze nie będzie miał pojęcia, kim tak naprawdę jest ta pani!

- Wszystko w porządku? Może pomogę pani wejść do szpitala... - zaproponuje Olek.

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej kobieta przyzna, że przyjechała jedynie na badanie. Ale Olek nie będzie w stanie tak jej zostawić.

- Ostrożnie... zaprowadzę panią - uzna Chodakowski.

Aleksander wpadnie w dziki szal na widok Chodakowskiego z Ewą w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Olek wjedzie z pacjentką na górę, a po wyjściu z windy zauważy, że kobieta mocno cierpi. Wówczas Chodakowski od razu się przedstawi i zaprosi ją na konsultację do siebie, ale seniorka już dobrze będzie go znała. A to dlatego, że to właśnie ona będzie siostrą Sowińskiego, którą wcześniej operował!

- Trzeba znaleźć przyczynę tego bólu... Zaraz mogę panią obejrzeć, pracuję tutaj, jestem ortopedą - wyjaśni Olek.

- Tak, wiem... Wiem, kim pan jest... Nazywam się... Ewa Sowińska. Pan doktor mnie operował... - przyzna mu kobieta.

Wówczas w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowski wpadnie w ogromne osłupienie. Ale nawet nie zdąży nic powiedzieć, bo wtedy na korytarzu zjawi się także i Aleksander i od razu go zaatakuje!

- Co tu się dzieje? Zostaw moją siostrę! - krzyknie Aleksander.

Sowiński rzuci się z łapami na Olka w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W tym momencie w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Olek zacznie tłumaczyć, że chciał tylko pomóc Ewie. Jednak wściekły Aleksander od razu go przed tym powstrzyma i nie dość, że zacznie z niego publicznie kpić, to jeszcze wpadnie w taką dziką furię, że aż rzuci się na niego z łapami!

- Spokojnie, tylko pomagam... - wytłumaczy mu Chodakowski.

- Mam powtórzyć? Już dość pomogłeś - syknie Sowiński, po czym mocno odepchnie ortopedę.

W tej chwili w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowski zaprotestuj. Tym bardziej, że wszystko będzie rozgrywać się na korytarzu, gdzie będzie pełno personelu oraz pacjentów i tylko to uratuje Olka przed dalszą agresją Aleksandra. Wówczas Sowiński postanowi odejść razem z siostrą, ale na odchodne jeszcze nie pozostanie mu dłużny.

- Trzymaj się od niej z daleka - nakaże mu Aleksander, po czym zabierze siostrę do gabinetu i zostawi Olka samego. Chodakowski będzie się jeszcze wpatrywał w odchodzące rodzeństwo. Szczególnie, że zda sobie sprawę, że jego konflikt z Sowińskim jeszcze się nie skończy. A wręcz przeciwnie, zacznie się na nowo i to z jeszcze większą siłą!

Dwaj lekarze, Olek i Sowiński, patrzą na siebie z napięciem w szpitalu. O ich konflikcie przeczytasz na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 18
M jak miłość. Ostatnie sceny Mariusza w Grabinie. Nie zagra już męża Kasi! 