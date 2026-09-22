M jak miłość, odcinek 1942: Marcin wypyta Karskiego o Martynę! Będzie ciekawy, co u niej słychać - ZDJĘCIA

Marcin zauważy brak Martyny! W 1942 odcinku "M jak miłość" zacznie wypytywać Jakuba

W 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin spotka się z Jakubem na wspólnym treningu. Dla Chodakowskiego będzie to okazja nie tylko do ćwiczeń, ale również do spokojnej rozmowy z przyjacielem. Panowie znajdą się obecnie w zupełnie innych momentach swojego życia, więc tematów zdecydowanie im nie zabraknie. W pewnym momencie Marcin sam sprowadzi jednak rozmowę na Martynę.

Chodakowski zorientuje się bowiem, że od dłuższego czasu nie widział Wysockiej na treningach. Jeszcze wcześniej cała trójka spotykała się na siłowni, dlatego jej nagła nieobecność nie umknie jego uwadze. Marcin w 1942 odcinku "M jak miłość" nie przejdzie nad tym obojętnie i zacznie dopytywać Karskiego, czy wie, co dzieje się u jego przyjaciółki...

Marcin nadal będzie pamiętał o Martynie! Ich wspólna przeszłość wróci podczas rozmowy z Karskim

W 1942 odcinku "M jak miłość" krótka rozmowa na siłowni może pokazać, że choć życie Marcina dawno poszło dalej, Martyna nie stała mu się zupełnie obojętna. Wysocka odegrała przecież ogromną rolę w jego życiu w czasie, gdy po utracie pamięci trafił do jej leśniczówki. Wtedy oboje bardzo się do siebie zbliżyli, a Martyna przez pewien czas wierzyła nawet, że być może stworzą prawdziwy związek.

Później w "M jak miłość" sytuacja całkowicie się zmieniła. Marcin odzyskał swoje dawne życie i ostatecznie związał się z Kamą (Michalina Sosna), a Martyna musiała pogodzić się z faktem, że ich historia dobiegła końca.

Martyna odsunie się od Jakuba! W 1942 odcinku "M jak miłość" prawda w końcu wyjdzie na jaw

W 1942 odcinku "M jak miłość" odpowiedź na pytania Marcina będzie miała drugie dno. Martyna rzeczywiście odsunie się od dotychczasowego życia i przede wszystkim od Jakuba. Wysocka nagle ograniczy z nim kontakt, a Karski długo nie będzie rozumiał, dlaczego najlepsza przyjaciółka zaczęła go unikać. Nie będzie chodziło wyłącznie o zmęczenie ani dalekie dojazdy z leśniczówki.

Prawda okaże się znacznie bardziej osobista. W 1942 odcinku "M jak miłość" Martyna wreszcie zbierze się na odwagę i przyzna Jakubowi, że się w nim zakochała. To właśnie uczucia do Karskiego będą jednym z powodów, dla których zacznie uciekać od ich dotychczasowej bliskości. Wysocka doskonale będzie wiedziała, że Jakub długo kochał Kasię (Paulina Lasota) i nie będzie chciała kolejny raz angażować się w relację, która może przynieść jej cierpienie.

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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