M jak miłość, odcinek 1943: Mariusz zabije Sowińskiego, a potem wróci do Kasi jak gdyby nigdy nic! Nie pokaże, że zna prawdę o zdradzie - WIDEO

Mariusz w 1943 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się Kasi, że zabił Sowińskiego

Zabójstwo Sowińskiego nie wyjdzie na jaw w 1943 odcinku "M jak miłość". A to oznacza, że Mariusz pozostanie bezkarny. Nikt go nie będzie podejrzewał, że zabił dyrektora kliniki, bo póki co "zniknięcie" Sowińskiego wzbudzi tylko podejrzenia personelu. W noc, kiedy dojdzie do zbrodni, gdy Mariusz rzuci się na Sowińskiego, wiedząc już o zdradzie Kasi, w domu Aleksandra rozegrają się mrożące krew w żyłach sceny.

Przed atakiem oszalałego z gniewu Mariusza w 1942 odcinku "M jak miłość" kochanek Kasi nie zdąży mu powiedzieć, że żona go oszukuje, że nie jest ojcem jej córki Zosi. Dla Sanockiego będzie liczyło się tylko to, żeby pozbyć się "rywala", który chce mu odebrać żonę, ukochaną kobietę! Ponieważ Mariusz będzie śledził Kasię i zobaczy ją z Sowińskim w parku, to uzna, że łączy ich płomienny romans.

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Co Mariusz zrobi z ciałem zabitego Sowińskiego w 1943 odcinku "M jak miłość"?

Po śmiertelnym ciosie Mariusza w 1943 odcinku "M jak miłość" Sowiński nie da już żadnego znaku życia. Będzie leżał w kałuży krwi, a spanikowany morderca kolejne godziny spędzi w domu swojej ofiary, usuwając ślady zbrodni. Co zrobi z ciałem zabitego dyrektora kliniki? Pozbędzie się zwłok Sowińskiego? To byłoby zbyt ryzykowne! W środku nocy Mariusz wróci do Kasi, ukrywając przed żoną, że właśnie dopuścił się morderstwa jej kochanka!

Nagłe zaginięcie Sowińskiego i ryzykowny krok Kasi w 1943 odcinku "M jak miłość"

Następnego dnia w 1943 odcinku "M jak miłość" personel kliniki ortopedii odkryje, że dyrektor nagle zniknął. Sowińskie przestanie odpowiadać na telefony i nie zjawi się w pracy. W tym czasie Kasia obmyślała plan, jak uciec przed Sowińskim, który na krótko przed śmiercią znów będzie ją szantażował, zażąda kolejnej przysługi. Oczywiście żona Mariusza nie będzie wiedziała, że jej kochanek i prześladowca już nie żyje.

Morderca Mariusz wymierzy Kasi karę za to, że go oszukuje w 1943 odcinku "M jak miłość"

Nie tylko Kasia będzie miała sporo do ukrycia, bo w 1943 odcinku "M jak miłość" Mariusz nie przyzna się jej, że zabił Sowińskiego, bo widział ich razem w parku. By sekrety Kasi nie wyszły na jaw, nagle zaproponuje mężowi, by wyjechali na stałe do USA. To wystarczy Mariuszowi, by podejrzewać Kasię, że cały czas coś kręci. Postanowi ją za to ukarać.

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- Mariusz czuje, że Kasia jest wobec nieszczera, że mu się wymyka z rąk, że oddala się od niego. I najgorsze jest to, że on nie do końca rozumie dlaczego. To doprowadza go do furii i do zmiany zachowania, zmiany przyjmowanej taktyki wobec Kasi - zapowiedział Mateusz Mosiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Niestety jej domek z kart zaczyna się powoli burzyć. Każdy kolejny krok jest coraz bardziej dramatyczny i traumatyczny. I będzie bardzo ciężko się z tego wyplątać. Każda kolejna decyzja jest wynikiem wcześniejszych wyborów... - ujawniła Paulina Lasota.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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