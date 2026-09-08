M jak miłość. Mariusz pobije Kasię w nowym sezonie?! Rzuci się na żonę z pięściami! - WIDEO, ZDJĘCIA

Kompletna przemiana Mariusza w "M jak miłość" po śmierci Sowińskiego

Mariusz od zawsze był zazdrosny o Kasię, nie mógł znieść jej kontaktów z byłym mężem, Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski). Jednak to, co wydarzy się w kolejnych odcinkach "M jak miłość", przerośnie najśmielsze oczekiwania. Mariusz stanie się agresorem, pochłoniętym z zazdrości tyranem, który nie cofnie się przed niczym. Największy zwrot w jego charakterze pojawi się w momencie, w którym architekt odkryje zdradę Kasi z Sowińskim. Oczywiście sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo cwany dyrektor wręcz przymusił lekarkę do romansu. Ich schadzki odbędą się tylko dlatego, że Kasia cały czas próbuje ukryć prawdę o ojcostwie. Aleksander wie dobrze, że prawdziwym ojcem Zosi jest Jakub, a nie Mariusz.

I tak w nowych odcinkach "M jak miłość" dojdzie do tragedii, bo oszalały z zazdrości Mariusz uda się do mieszkania Sowińskiego, pod osłoną nocy zabije dyrektora i zatrze ślady. Kasia po tej sytuacji zobaczy, że mąż jest zdolny do wszystkiego.

Mariusz pobije Kasię w nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach?

Największym zaskoczeniem i wręcz dramatyczną sytuacją stanie się jednak kłótnia Kasi i Mariusza w nowym sezonie "M jak miłość", już po szokującej śmierci Sowińskiego. Architekt wpadnie w ciąg alkoholowy, na co zwróci uwagę Kasia. Lekarka zacznie z coraz większą rezerwą podchodzić do zachowania męża. Jednak nie sądzi chyba, że Mariusz jest w stanie zrobić jej krzywdę... Do czasu...

Wściekły Sanocki rzuci się na żonę w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach, a do dramatu dojdzie w mieszkaniu architekta i lekarki. Sanocki wypruje do przodu z uniesionymi rękoma, walnie o szafkę kuchenną, tuż przy twarzy Kasi. Będzie naprawdę niewiele brakowało, by ręka Sanockiego nie trafiła w policzek kobiety. Zresztą mina Kasi powie wszystko. Przerażenie, strach i osłupienie zostaną wymalowane na jej twarzy.

Przerażona Kasia będzie bała się Mariusza

Po napadzie w domu, Kasia nawet nie ukryje, że po prostu boi się Mariusza. Jednak jej sytuacja będzie koszmarna, bo przecież dobrze wie, czemu dopuściła się zdrady męża. Sekret o ojcostwie nadal będzie krążył, a Mariusz udowodni, że jest nieobliczalny. W życiu lekarki szykuje się prawdziwy koszmar.