M jak miłość, odcinek 1947: Paweł pobije Rogowskiego?! Nie wybaczy mu tego, co zrobił Marii

Zdrada Artura wyjdzie na jaw w 1947 odcinku "M jak miłość"! Od tej pory zmieni się wszystko

W 1947 odcinku "M jak miłość" Paweł w końcu dowie się, dlaczego małżeństwo jego matki znalazło się na skraju rozpadu. Artur przez długi czas będzie prowadził podwójne życie. Z jednej strony wracał do Marii i zapewniał ją, że wszystko między nimi będzie dobrze, z drugiej nie potrafił zerwać relacji z Joanną. Romans przestanie być chwilowym zauroczeniem, a Rogowski będzie spotykał się z kochanką także wtedy, gdy będzie przekonywał rodzinę, że między nimi wszystko się skończyło.Paweł będzie już wiedział, że jego matka sama przyłapała Artura na zdradzie. Maria odkryje prawdę w przychodni, kiedy niespodziewanie znajdzie się przy gabinecie męża i zobaczy go z Joanną.

To będzie moment, po którym Rogowski nie zdoła już niczego ukryć ani wytłumaczyć kolejnym kryzysem. Jego małżeństwo praktycznie rozpadnie się na oczach Marysi. Sytuacja nieco się jednak skomplikuje. Po wyprowadzce Artura Maria zacznie się wahać, czy rzeczywiście powinna definitywnie przekreślić wszystkie wspólne lata. Rogowski zadeklaruje gotowość do terapii i będzie próbował udowodnić, że chce naprawić to, co zniszczył...

Paweł pozna prawdę o zdradzie Artura! W 1947 odcinku "M jak miłość" nie wybaczy mu krzywdy Marii

Dla Pawła w 1947 odcinku "M jak miłość" nie będzie to jednak takie proste. Zduński spojrzy na całą sytuację przede wszystkim jak syn, który widzi cierpienie własnej matki. Nie będzie interesowało go, że Artur żałuje, chce iść na terapię czy nagle zrozumiał, co może stracić. W jego oczach Rogowski już dokonał wyboru wtedy, gdy zdradził Marię i przez długi czas ją okłamywał.

Joanna w 1947 odcinku "M jak miłość" zażąda od Marii, żeby oddała jej Artura! Paweł wpadnie w szał

Napięcie jeszcze wzrośnie, gdy w 1947 odcinku "M jak miłość" w Grabinie niespodziewanie pojawi się Joanna. Dobrzańska nie przyjedzie przepraszać Marii ani wycofać się z romansu. Wręcz przeciwnie! Stanie przed zdradzoną żoną Artura i zażąda od niej, żeby pozwoliła mężowi odejść! Joanna nadal będzie przekonana, że uczucie łączące ją z Rogowskim jest wyjątkowe i że to właśnie z nią lekarz powinien ułożyć sobie życie.

Kiedy Paweł dowie się o wszystkim w 1947 odcinku "M jak miłość", przestanie panować nad emocjami. Dla Zduńskiego będzie już za wiele. Nie dość, że Artur zdradził jego matkę i miesiącami ją oszukiwał, to przez cały romans dopuścił do sytuacji, w której kochanka przyjeżdża teraz do Grabiny i stawia Marii warunki. Więc właśnie w 1947 odcinku "M jak miłość" Paweł stanie więc twarzą w twarz z Rogowskim i o mało nie rzuci się na niego z pięściami! Do pobicia ostatecznie nie dojdzie, ale reakcja Pawła jasno pokaże, że Artur nie powinien liczyć na szybkie przebaczenie ze strony pasierba...

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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