M jak miłość. Tak się rozwinie romans Jakuba i Martyny. Wreszcie będą szczęśliwi w nowym sezonie - ZWIASTUN

Martyna i Jakub rozstali się w minionym sezonie "M jak miłość", ale to jeszcze nie koniec

Przed finałem sezonu "M jak miłość" w maju przyjaźń Martyny i Jakuba stanęła pod znakiem zapytania. Akurat wybierali się na pierwsze urodziny Zuzi, swojej chrześnicy, kiedy do Martyny dotarło, że nie chce być już tylko przyjaciółką Kuby. On jednak nie zorientował się, że teraz najbliższa mu kobieta patrzy na niego inaczej. I wtedy się rozstali!

Nie dość, że w 1935 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Karski nie zauważył, że Martyna jest w nim zakochana, że liczy na coś więcej, to jeszcze pozwolił jej odejść. Podczas ostatniego spotkania zadała mu najważniejsze pytanie - czy zapytał kiedyś, czego ona chce. Kubę coś tknęło, lecz nagle Martyna podjęła decyzję, że muszą od siebie odpocząć, zrobić sobie przerwę i nie widywać się przez jakiś czas.

Spojrzenie Martyny mówiło jednak więcej niż słowa, więc do Jakuba dotarło wreszcie, że przyjaciółka chce mu powiedzieć znacznie więcej. Nie był jednak gotowy na to, by to usłyszeć...Zobacz też: M jak miłość. Kasia i Jakub znów razem, kiedy dowie się, że jest ojcem jej córki? Trzeba będzie na to poczekać - ZDJĘCIA

- Jakub zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli chcą przejść dalej i swoją relację rozwijać, muszą definitywnie zamknąć historie poprzednie. Jakub próbuje zamknąć historię z Kasią, co nie jest łatwe... Życie pędzi nieubłaganie i też nie wiadomo, ile Martyna jest w stanie na Jakuba czekać, więc Jakub zdaje sobie sprawę z tego, że musi tę decyzję podjąć jak najszybciej - mówił Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Martyna i Jakub będą razem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach

Zwiastun nowego sezon "M jak miłość" ujawnił tylko niewielki fragment sceny z Martyną i Jakubem, ale widać na niej, że oboje wreszcie będą szczęśliwi. To tylko potwierdza doniesienia aktorów z planu kręconych właśnie odcinków. Bohaterowie, których grają Magdalena Turczeniewicz i Krzysztof Kwiatkowski mają przed sobą wspólną przyszłość.

Na pewno w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" będzie pierwsza randka Martyny i Jakuba, mnóstwo romantycznych chwil razem, ale także zagrożenie ze strony Kasi (Paulina Lasota). Bo wciąż nie będzie do końca jasne, czy Karski przestał kochać byłą żonę. Łączy ich przecież córka Zosia i w odcinkach "M jak miłość" jesienią Jakub dowie się wreszcie, że jest ojcem córki Kasi!

Kiedy nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach 2026?

"M jak miłość" po wakacjach wróci na antenę TVP2 od poniedziałku, 7 września 2026 r., o zmienionej porze emisji, godzinie 20.50.

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