M jak miłość. Bajkowy ślub Natalki i Adama. Tak będzie wyglądało wesele Karskich w nowym sezonie - ZWIASTUN

Ślub Natalki i Adama w nowym sezonie „M jak miłość”. Tak będzie wyglądała ceremonia

Widzowie „M jak miłość” długo czekali na moment, w którym Natalka i Adam zdecydują się na kolejny krok w swoim związku. Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie Mostowiaczka i Karski powiedzą sobie „tak”. W najnowszym zwiastunie odcinków po wakacjach pojawia się bowiem wiele ujęć z udziałem Natalki w białej sukni ślubnej. Ceremonia zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Wokół Natalki i Adama nie zabraknie osób, które od lat są związane z rodziną Mostowiaków. To właśnie obecność bliskich sprawi, że ślub będzie miał bardzo rodzinny charakter.

Natalka w prostej białej sukni. Karski postawi na jasną marynarkę

W zwiastunie można już zobaczyć, jak będą prezentować się państwo młodzi. Natalka wybierze klasyczną, białą suknię o dość dopasowanym kroju. Kreacja będzie gładka i pozbawiona nadmiaru ozdób, dzięki czemu całość pozostanie elegancka i subtelna. Adam również postawi na jasne kolory. Karski pojawi się w jasnej marynarce, która dobrze wpisze się w charakter uroczystości. Para młoda będzie wyglądała niezwykle elegancko, a kolejne sceny zwiastuna pokazują, że po ceremonii przyjdzie czas na prawdziwie weselną zabawę.

Kto pojawi się na ślubie Natalki i Adama?

Na uroczystości nie zabraknie rodziny i przyjaciół Natalki. Wśród gości pojawią się m.in. Dorota (Iwona Rejzner), Bartek (Arkadiusz Smoleński) i Franek (Jarosław Śmigielski), a także Kisielowa (Małgorzata Różniatowska) z Żakiem (Krzysztof Tyniec).

Ważnym momentem będzie również obecność Mateusza (Rafał Kowalski), Majki (Matylda Giegżno) oraz Janka (Jakub Sirko). Na miejscu pojawią się także Artur Rogowski (Robert Moskwa) z Marysią (Małgorzata Pieńkowska), Basia Rogowska (Karina Woźniak)) oraz oczywiście Barbara (Teresa Lipowska). Tak liczne grono bliskich Mostowiaczki pokazuje, że ślub Natalki będzie wydarzeniem, które zgromadzi przedstawicieli kilku pokoleń rodziny.

Taniec Natalki i Adama. Wesele odbędzie się głównie na świeżym powietrzu

Na zwiastunie nowych odcinków „M jak miłość” widać również bardziej radosną część uroczystości. Natalka i Adam zaprezentują swój weselny taniec, a zabawa będzie odbywać się w dużej mierze na świeżym powietrzu. Po wszystkich perypetiach, które towarzyszyły ich relacji, takie obrazki mogą szczególnie ucieszyć fanów Mostowiaków. Nie oznacza to jednak, że widzowie mogą być całkowicie spokojni o przyszłość tej pary.

Jeszcze przed ślubem Natalka będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami, a przecież jej relacja z Adamem została wystawiona na próbę przez Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz). Jednak sprawa z dyrektorem wydaje się zakończona. Czy piękna ceremonia rzeczywiście będzie początkiem nowego rozdziału dla Natalki i Adama, czy za weselnymi zdjęciami kryje się jeszcze kolejny zwrot akcji? Tego widzowie dowiedzą się z nowych odcinków „M jak miłość”.