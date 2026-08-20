M jak miłość. Kinga chora na raka? Wyczuje guza, a potem w nowym sezonie stanie się najgorsze

Problemy zdrowotne Kingi w 1940 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1940 odcinku "M jak miłość" po wakacjach problemy zdrowotne nie opuszczą Kingi. Dopiero co Zduńska zmagała się ogólnym osłabieniem, problemami z sercem i oddechem, gdy zaczął prześladować ją zboczony sąsiad Hoffman (Mateusz Rusin), a teraz pojawią się kolejne kłopoty. Jednak już wcale nie będzie chodziło o wzrok Zduńskiej, z czym borykała się już wcześniej, a piersi!

Wszystko przez to, że w 1940 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej żona Piotrka wyczuje u siebie guzka, o czym natychmiast poinformuje swojego męża. Tym bardziej, że oboje doskonale będą pamiętali, jak skończyło się bagatelizowanie objawów przez Frankę, która miała tętniaka i niestety nie dożyła operacji jego usunięcia. Oczywiście, Zduńscy nie będą chcieli, aby ta historia zatoczyła koło, dlatego od razu potraktują tą sprawę bardzo poważnie.

Zaniepokojony Piotrek zabierze Kingę na badania w 1940 odcinku "M jak miłość"nowego sezonu

W 1940 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Piotrek natychmiast zabierze żonę na wizytę do specjalisty. Kinga przejdzie szereg badań, które pomogą w ustaleniu diagnozy i ostatecznym stwierdzeniu, czy Zduńska będzie mieć nowotwór niczym Dorota (Iwona Rejzner), czy może jednak będzie to zmiana łagodna, która nie będzie zagrażać jej życiu tak bardzo jak Lisieckiej. Choć żona Bartka (Arkadiusz Smoleński) poradziła sobie i ze złośliwym rakiem.

Co w 1940 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej one wykażą? Niestety, dowiedzenie się tego będzie tym trudniejsze, że w tym samym czasie w ich domu pod ich nieobecność dojdzie do prawdziwego dramatu! Wszystko przez to, że Krysia (Hanna Mikuć) spadnie ze schodów i trafi do szpitala. A bliźniaczki uciekną z zajęć na basenie, przekonane, że to właśnie z ich winy babcia tak skończyła. I przez to tylko dołożą Zduńskim zmartwień.

Co stanie się z Kingą w 1940 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Czy w tej sytuacji w 1940 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Kinga w ogóle będzie w stanie skupić się na sobie i swoim zdrowiu? A może poświęci je, aby ratować swoich najbliższych? Czy po historii z Franką, Zduńscy zdecydują się na takie ryzyko?

Szczególnie, że Piotrek nie będzie chciał stracić żony niczym Paweł, a Kinga nie będzie chciała umrzeć jak jej szwagierka. Zatem na co postawią?

Kiedy 1940 odcinek "M jak miłość"? Kiedy emisja po wakacjach w TVP2?

Odcinek 1940 "M jak miłość" widzowie TVP2 zobaczą we wtorek, 15.09.2026, o godz. 20.55.

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