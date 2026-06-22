Sylwia odchodzi z M jak miłość. Hanna Turnau ostatni raz na planie. Co się z nią stanie? - ZDJĘCIA

Hanna Turnau nie będzie już grała Sylwii w nowym sezonie "M jak miłość"?

Hanna Turnau po czterech latach odchodzi z obsady "M jak miłość"? 35-letnia aktorka, żona byłego muzyka Michała Turnaua, bratowa słynnego wokalisty, pianisty i kompozytora Grzegorza Turnaua, zaniepokoiła swoich fanów brakiem odpowiedzi na pytanie, czy jeszcze występuje w "M jak miłość". Nie bez powodu bowiem już od dawna nie publikuje żadnych relacji z planu.

Póki co Hanna Turnau zachowuje milczenie w sprawie odejścia z serialu, ale na początku czerwca na swoim Instastory zamieściła zdjęcie z "ostatniej przejażdżki windą" na planie "M jak miłość". Nieco wcześniej zapowiadała, że nadchodzący sezon "M jak miłość" będzie decydujący dla losów Sylwii Kosteckiej. Trudno nie zauważyć, że kiedy jej ekranowy partner, Jacek Kopczyński, chwalił się na Instagramie efektami metamorfozy Adama Wernera, nigdzie nie był jego ukochanej Sylwii.

Co się stanie z Sylwią Kostecką w "M jak miłość" po wakacjach?

Czyżby zanosiło się na rozstanie Sylwii i Wernera w "M jak miłość" po wakacjach? A jeśli tak, to co się stanie z Sylwią? W jednej z ostatnich relacji z kręconego obecnie nowego sezonu Hanna Turnau pokazała ujęcia z przyjaciółką Sylwii, Julią Malicką, która kilka miesięcy temu wzięła ślub z Dimą (Michał Pszeniczny) i wyjechała na Ukrainę. I choć Marta Chodorowska odeszła z obsady "M jak miłość", nie ma jej obecnie na planie, to wystąpiła w jednej scenie rozmowy telefonicznej z Sylwią. Być może ostatniej z udziałem tych bohaterek.

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Hanna Turnau jako prawniczka Sylwia dołączyła do obsady "M jak miłość" w 2022 roku. Początkowo miała być tylko przyjaciółką Julii Malickiej, która podstępem zaciągnęła Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek) do łóżka. Pomagała jej nawet rozbić małżeństwo Andrzeja i Magdy, ale z czasem z czarnego charakteru zmieniła się w jedną z bardziej lubianych bohaterek. Burzliwy związek Sylwii i Wernera to wątek, który dostarcza widzom sporo powodów do śmiechu i często jest odskocznią dla serii dramatycznych zdarzeń.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach