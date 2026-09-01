Barwy szczęścia. Lucyna doprowadzi do zniknięcia Agaty! Za jej namową Pyrka wyprowadzi się z Polski?

Lucyna namówi Agatę i Ignacego na emigrację?

W 3406 odcinku „Barw szczęścia” Lucyna zaskoczy Agatę i Ignacego propozycją, której raczej się po niej nie spodziewają. Zwierzchowska zasugeruje im sprzedaż mieszkania i rozpoczęcie życia poza Polską. Będzie to powiązane z nadchodzącymi zmianami w życiu zawodowym Pyrki, która nagle stanie przed dylematem i poważną propozycją ze strony pracodawcy. Padnie pomysł objęcia nowego projektu, który wiąże się z trzyletnim wyjazdem do Tajlandii. Jej ewentualna emigracja przestanie więc być jedynie abstrakcyjnym pomysłem, a Lucyna chętnie to wykorzysta.

Hubert straci zaufanie do Lucyny

Lucyna może dodatkowo wpłynąć na decyzję Agaty, przedstawiając wyjazd jako szansę na całkowitą zmianę życia. Nie wiadomo jednak, czy Pyrka rzeczywiście zdecyduje się opuścić Polskę, ani czy propozycja seniorki nie będzie miała drugiego dna. W tym samym czasie Hubert (Marek Molak) zacznie dokładniej przyglądać się przeszłości Lucyny. Jego własne ustalenia doprowadzą do ostatecznej utraty zaufania do seniorki.

Nie będzie to zresztą pierwszy powód, dla którego Pyrkowie zaczną mieć jej dość. Lucyna już wcześniej przyczyniła się do kolejnych problemów w ich domu. Po zalaniu zniszczyła dowody, które mogły pomóc w uzyskaniu odszkodowania, a później doprowadziła do pożaru garażu, próbując skierować podejrzenia na Emila (Artem Malaszczuk). Następnie, gdy w nowym sezonie serialu w domu zepsuje się piec, wykorzystała sytuację, by przenieść się do hotelu Stańskich i obciążyć Huberta kosztami pobytu. Liczy przy tym na to, że problemy z utrzymaniem nieruchomości skłonią Pyrkę do sprzedaży domu.

Wilk chce pozbyć się Pyrków

Za działaniami Lucyny stoi jednak znacznie większy plan. Jej syn Wilk od dawna próbuje doprowadzić do tego, aby Pyrkowie opuścili swoją nieruchomość. Wcześniejsze awarie i pożary nie były więc dla niego przypadkowymi problemami. Już w 3406 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zacznie weryfikować przeszłość Lucyny i straci do niej zaufanie. Jednocześnie Zwierzchowska podsunie Agacie i Ignacemu pomysł sprzedaży mieszkania oraz emigracji. Czy Agata rzeczywiście wyjedzie z Polski, a Lucyna będzie miała wpływ na jej decyzję? I co Hubert odkryje na temat przeszłości seniorki? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki „Barw szczęścia”.