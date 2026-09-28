La Promesa, odcinek 486: Vera nie będzie już kłamać Lopemu. Wyjawi mu sekret swojej rodziny - ZDJĘCIA

Ucieczka Martiny z kliniki psychiatrycznej w 486. odcinku serialu „La Promesa”

Kobieta przebywała w zamkniętym zakładzie od momentu, gdy posądzono ją o chęć pozbawienia życia hrabiego de Ayali poprzez podanie mu trucizny. Curro postanowił zainterweniować już w 484. odsłonie hiszpańskiego hitu, udając się na miejsce z zamiarem uwolnienia partnerki. Konsekwentnie realizowana intryga wreszcie dobiegnie końca, ponieważ Martina zdoła ostatecznie zbiec z placówki medycznej. Taki obrót spraw bez wątpienia ściągnie na nią dodatkowe kłopoty. Żeby uniknąć przedwczesnej dekonspiracji w pałacu, Salvador w porozumieniu z Manuelem będą starannie tuszować nagłe zniknięcie Curra.

Vera przekazuje Lopemu w 486. odcinku „La Promesy” zaskakujące wieści o matce

Istotny zwrot akcji nastąpi w pełnym sekretów związku Lopego oraz Very. Zakochani niedawno układali wizję spędzenia ze sobą reszty życia, jednak służąca wciąż zatajała kluczowe fakty o swoim życiorysie. Tuż po tym, jak w 485. epizodzie opowiedziała Santosowi o konfrontacji z matką, nadejdzie czas na całkowitą szczerość wobec partnera. Dziewczyna wprost przyzna, że bezpośrednio spokrewniona jest z potężną księżną de Carril. Szokująca informacja uświadomi mężczyźnie, iż spotyka się z przedstawicielką najwyższej warstwy społecznej.

Rosnące podejrzenia Petry wobec Very w 486. odcinku „La Promesy”

Arystokratka de Carril gościła w tytułowych murach nieco wcześniej, korzystając z zaproszenia Margarity na elegancki podwieczorek. Jej obecność wzbudziła ogromną ciekawość Petry, która od tamtego momentu stale obserwuje otoczenie. W nadchodzącym epizodzie zacznie ona przypuszczać, że wizyta bogatej szlachcianki miała drugie dno. Wciąż otwartą kwestią pozostaje to, czy intrygantce uda się powiązać fakty i odkryć doskonale strzeżony sekret pochodzenia młodej służącej.

Cruz próbuje wygnać Maríę Antonię z pałacu

Napięta sytuacja panuje również wokół Maríi Antonii, której Cruz wyda jednoznaczne polecenie spakowania walizek. Wcześniej to sam Alonso domagał się wyjazdu niechcianego gościa, jednak w 484. odcinku jego prośby spotkały się ze stanowczą odmową. Widząc brak rezultatów, Cruz postanowi wziąć sprawy we własne ręce i wymusić wyprowadzkę na uciążliwej rywalce. Kolejne naciski ze strony gospodyni nie gwarantują jednak ostatecznego sukcesu, gdyż María Antonia może nadal uparcie trzymać się swojej decyzji o pozostaniu.

Odcinek 486. serialu „La Promesa - pałac tajemnic”. Gdzie obejrzeć telewizyjną emisję?

Najnowsza odsłona przebojowej hiszpańskiej produkcji „La Promesa - pałac tajemnic” zadebiutuje w telewizji w poniedziałek, 28 września 2026 roku, punktualnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Fani, którzy przegapią popołudniową transmisję, będą mogli nadrobić zaległości dzięki darmowej platformie streamingowej TVP VOD. Fikcyjny świat pełen intryg ponownie dostarczy wielu emocji związanych z mrocznymi sekretami Very, brawurową ucieczką Martiny oraz skomplikowaną sytuacją ukrywającego się Curra.

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