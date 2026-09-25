La Promesa, odcinek 485: Tajemnicze zniknięcie Curro! Manuel ukryje prawdę przed wszystkimi

Zniknięcie Curra w 485. odcinku La Promesy. Manuel prosi Salvadora o pomoc

Miniony, 487. epizod „La Promesy” ukazał dramatyczną wyprawę Curra do ośrodka psychiatrycznego, skąd chłopak zamierzał wyciągnąć zamkniętą tam Martinę. Niespodziewane opuszczenie posiadłości szybko generuje ogromne kłopoty. Manuel za wszelką cenę próbuje zatuszować ten fakt przed resztą domowników, dlatego bierze sprawy w swoje ręce. Dziedzic zwraca się bezpośrednio do Salvadora, stanowczo żądając od niego zachowania absolutnego milczenia na temat rzekomego zniknięcia panicza.

Ricardo stawia się Petrze. Zostaje w pałacu La Promesa

Otwarta wojna między Ricardo a Petrą przybiera na sile, jednak mężczyzna odmawia opuszczenia La Promesy. Sytuacja tych dwojga wciąż jest bardzo nerwowa. Poprzednie awantury udowodniły już, że ochmistrzyni dawno straciła wsparcie większości służby pracującej w majątku. Dlatego Ricardo demonstracyjnie zostaje na stanowisku, ignorując nierozwiązany spór z rywalką.

Markiz Alonso zmusza Maríę Antonię do wyprowadzki w serialu La Promesa

Trudna relacja z Maríą Antonią mocno ciąży markizowi, dlatego Alonso postanawia ostatecznie przeciąć te więzy. Mężczyzna zleca własnej żonie trudną misję wyproszenia intruza z posiadłości. Osiągnięcie celu graniczy jednak z cudem. Przecież już w 484. odsłonie serialu niechciana lokatorka dobitnie zademonstrowała, że pod żadnym pozorem nie opuści luksusowych komnat. Zdesperowany arystokrata natychmiast zaczyna gorączkowo poszukiwać wyjścia z tego ślepego zaułka.

Szczere wyznanie Very. Powie Santosowi o spotkaniu z matką

Los w końcu zmusza Verę oraz Santosa do przeprowadzenia bardzo poważnej i trudnej rozmowy. Zdesperowana dziewczyna przełamuje barierę milczenia i wyjawia chłopakowi szczegóły niespodziewanego spotkania z własną matką. To szczere wyznanie z pewnością zaważy na ich dalszych losach, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne kłótnie. Widzowie doskonale pamiętają, jak w 483. odcinku rozwścieczony Santos planował okrutną zemstę na dawnej partnerce. Dziś to ona dobrowolnie rzuca mu pod nogi swoje największe sekrety.

La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 485. Kiedy i gdzie oglądać w TVP?

Najnowszy, 485. epizod uwielbianej przez Polaków hiszpańskiej telenoweli „La Promesa - pałac tajemnic” trafi na ekrany w piątek, 25 września dokładnie o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2. Fani produkcji z łatwością znajdą ten odcinek również na platformie streamingowej TVP VOD. To właśnie wtedy zobaczymy spisek Manuela i Salvadora ukrywających Curra, niespodziewane zwierzenia Very przed Santosem oraz kolejne intrygi Alonsa pragnącego wyrzucić Maríę Antonię.

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