Felicita, odcinek 10: Marco zaproponuje Zośce pomoc. Wpadnie na pomysł, który połączy Polskę i Włochy - ZDJĘCIA

W 10. odcinku „Felicita” Zośka spróbuje zamknąć bolesny rozdział

Zośka od czterech lat żyła samotnie, a śmierć Kamila pozostawiła w jej życiu pustkę, z którą wciąż nie potrafiła się uporać. Odkrycie, że mąż prowadził we Włoszech drugie życie, dodatkowo zachwiało jej poczuciem bezpieczeństwa.

W 10. odcinku „Felicita” bohaterka potraktuje noc z Wiktorem jako symboliczne oczyszczenie. Spotkanie z dawnym znajomym da jej szansę na chwilę oderwania od trudnych emocji i wspomnień związanych z Kamilem. Zośka spróbuje spojrzeć na siebie nie tylko jak na wdowę i matkę, lecz także jak na kobietę, która nadal ma prawo do bliskości i szczęścia.

Nie oznaczało to jednak, że wszystkie problemy zniknęły. Wciąż będzie próbowała rozwikłać tajemnicę domu Giulii oraz ustalić, dlaczego do Włoszki regularnie trafiały pieniądze. W 8. odcinku „Felicita” Klara odkryła, że w przelewy zamieszani byli zarówno Kamil, jak i Piotr. Nowe informacje podważyły dotychczasową wersję wydarzeń i sprawiły, że Zośka zaczęła jeszcze uważniej przyglądać się dokumentom.

Marco zmaga się z emocjami po rozwodzie w 10. odcinku „Felicita”

W tym samym czasie trudne chwile przeżywał Marco. Jego rozwód mocno odbił się na jego samopoczuciu, co zaniepokoiło Stellę i Francescę. Bliskie mu kobiety martwiły się o jego stan i próbowały znaleźć sposób, by pomóc mu poradzić sobie z emocjami.

Marco nie zamierzał jednak skupiać się wyłącznie na własnych problemach. Zaproponował Zośce pomoc w jej poszukiwaniach. Jego zainteresowanie sprawą domu i przelewów mogło okazać się dla niej ważnym wsparciem, zwłaszcza że kolejne odkrycia dotyczące Kamila stawiały ją przed coraz trudniejszymi pytaniami.

Relacja Zośki i Marco od początku opierała się na wzajemnej sympatii. W 4. odcinku „Felicita” mężczyzna zaprosił ją i Oliwię do Alberobello, a wspólna wycieczka pozwoliła im lepiej się poznać. Później Zośka wróciła do Warszawy, ale Marco dał jej do zrozumienia, że żałował, iż wyjechała. Teraz ich kontakt mógł nabrać nowego znaczenia.

Giulia i Nico przyjadą do Warszawy? Pomysł Marco w 10. odcinku „Felicita”

W 7. odcinku „Felicita” Zośka poinformowała rodziców Kamila o istnieniu Nico. To był dla nich prawdziwy wstrząs. Marco wpadł więc na pomysł, który mógłby połączyć rodziny mieszkające w Polsce i we Włoszech. Zaproponował, żeby Giulia przyjechała z Nico do Warszawy. Dla chłopca taka podróż oznaczałaby nie tylko spotkanie z Zośką i Oliwią, lecz także pierwszą wizytę u polskich dziadków. Rodzina Kamila dopiero próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości po odkryciu, że Kamil miał we Włoszech partnerkę i syna.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 10

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 10. zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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