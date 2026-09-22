La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 484: Curro zaryzykuje wszystko dla Martiny, Cruz zaatakuje Adriano przy stole

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-22 12:50

W 484. epizodzie hiszpańskiej telenoweli „La Promesa” Curro uda się do szpitala psychiatrycznego, aby siłą wyciągnąć stamtąd przetrzymywaną Martinę. Z kolei uroczysta uczta w pałacu stanie się tłem dla kolejnych intryg Cruz, która nie przepuści szansy na poniżenie towarzyszącego Catalinie Adriana. Równocześnie María Antonia zignoruje wezwania Alonsa, podczas gdy Simona wpadnie na genialną koncepcję ratowania z kłopotów Virtudes.

Curro ratuje Martinę z zakładu zamkniętego w 484. odcinku La Promesy

Bohater traci cierpliwość i postanawia wziąć sprawy we własne ręce. W 484. epizodzie uda się bezpośrednio do ośrodka psychiatrycznego, gdzie w zamknięciu cierpi jego wybranka Martina. Młoda kobieta trafiła do tej placówki jako oskarżona o próbę morderstwa poprzez podanie trucizny hrabiemu de Ayali. Odkąd w 480. odsłonie serialu Curro poznał miejsce pobytu dziewczyny, nieustannie dręczą go czarne myśli. Właśnie dlatego zdesperowany mężczyzna zaplanuje ryzykowną akcję odbicia ukochanej i potajemnego sprowadzenia jej w bezpieczne miejsce. Mimo ogromnego ryzyka i potencjalnie tragicznych reperkusji, gorące uczucie ostatecznie weźmie górę nad racjonalnymi obawami o własny los.

Cruz mści się na Adrianie w 484. epizodzie hiszpańskiego hitu La Promesa

Zupełnie inna atmosfera zapanuje w pałacowych wnętrzach podczas wieczornego bankietu. Catalina przybędzie na wystawną wieczerzę w towarzystwie swojego partnera Adriana, co natychmiast przykuje wzrok złośliwej Cruz. Markiza bez wahania wykorzysta publiczne wydarzenie, aby bezlitośnie zaatakować i po raz kolejny zrównać z ziemią młodego mężczyznę. Warto przypomnieć, że gość już znacznie wcześniej naraził się na potężny gniew gospodyni. Kiedy w 482. części produkcji Adriano składał kolejną wizytę Catalinie, wściekła Cruz nie kryła oburzenia jego swobodnym poruszaniem się po posiadłości. Obecnie eskalacja konfliktu przy rodzinnym stole osiągnie apogeum, a bezradna Catalina zostanie zmuszona do patrzenia na wyjątkowo okrutne poniżanie swojego wybranka.

María Antonia stawia się Alonsowi w 484. odcinku serialu La Promesa

Poważny kryzys wybuchnie również na linii Alonso i María Antonia. Mężczyzna zażąda od swojej rozmówczyni natychmiastowego spakowania walizek i wyprowadzki z pałacu. Już w 481. epizodzie wywierał na nią ogromną presję w kwestii szybkiego wyjazdu, próbując w ten sposób uciec przed piętrzącymi się niedomówieniami i skandalami. Nieugięta kobieta w ogóle nie weźmie pod uwagę zastosowania się do kategorycznych poleceń gospodarza. Jej otwarty bunt i stanowcza odmowa opuszczenia murów rezydencji zagwarantują, że gęsta atmosfera pełna niedomówień utrzyma się w majątku jeszcze przez bardzo długi czas.

Simona ratuje finanse Virtudes w nowym 484. odcinku telenoweli La Promesa

Własny sposób na wyjście z patowej sytuacji obmyśli tymczasem Simona. Kobieta zainicjuje intratny projekt ponownego uruchomienia domowej manufaktury dżemów. Całkowity dochód z tej słodkiej inwestycji zostanie w pełni przekazany na rzecz zmagającej się z losem Virtudes. To finansowe wsparcie okaże się kluczowe, gdyż pozbawiona środków do życia pracownica przechodzi przez prawdziwy dramat. W 483. części serii została bowiem niespodziewanie zwolniona z pracy przez don Fermína, podczas gdy wcześniej reszta personelu organizowała dla niej specjalną zbiórkę na wykupienie ukochanego synka Adolfita z rąk obcych ludzi.

La Promesa odcinek 484 sprawdź kiedy i gdzie oglądać w telewizji i internecie

Najnowszą, 484. odsłonę przebojowej produkcji „La Promesa – pałac tajemnic” widzowie będą mogli obejrzeć już w czwartek, 24 września dokładnie o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2. Dodatkowo ten sam materiał wideo zasili również bibliotekę cyfrowej platformy streamingowej TVP VOD. Główne osie fabularne tego wydania obejmą dramatyczną walkę Curra o oswobodzenie uwięzionej Martiny z zakładu psychiatrycznego, bezpardonowy atak Cruz na bezbronnego Adriana w trakcie oficjalnego posiłku, a także uparty opór Maríi Antonii przeciwko przymusowej eksmisji z luksusowej posiadłości.

Dłonie Curra trzymające twarz zapłakanej Martiny. O dramatycznych scenach w La Promesa przeczytasz na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 10
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?
Aktorzy, do których WSZYSCY stracili szacunek | To Się Kręci #32
Ranczo - podcast z planu serialu
Zaglądamy do postprodukcji i wracamy na plan. Ranczo - podcast z planu serialu
Ranczo - podcast z planu serialu
Mediateka.pl