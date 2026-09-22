La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 484: Curro zaryzykuje wszystko dla Martiny, Cruz zaatakuje Adriano przy stole

Curro ratuje Martinę z zakładu zamkniętego w 484. odcinku La Promesy

Bohater traci cierpliwość i postanawia wziąć sprawy we własne ręce. W 484. epizodzie uda się bezpośrednio do ośrodka psychiatrycznego, gdzie w zamknięciu cierpi jego wybranka Martina. Młoda kobieta trafiła do tej placówki jako oskarżona o próbę morderstwa poprzez podanie trucizny hrabiemu de Ayali. Odkąd w 480. odsłonie serialu Curro poznał miejsce pobytu dziewczyny, nieustannie dręczą go czarne myśli. Właśnie dlatego zdesperowany mężczyzna zaplanuje ryzykowną akcję odbicia ukochanej i potajemnego sprowadzenia jej w bezpieczne miejsce. Mimo ogromnego ryzyka i potencjalnie tragicznych reperkusji, gorące uczucie ostatecznie weźmie górę nad racjonalnymi obawami o własny los.

Cruz mści się na Adrianie w 484. epizodzie hiszpańskiego hitu La Promesa

Zupełnie inna atmosfera zapanuje w pałacowych wnętrzach podczas wieczornego bankietu. Catalina przybędzie na wystawną wieczerzę w towarzystwie swojego partnera Adriana, co natychmiast przykuje wzrok złośliwej Cruz. Markiza bez wahania wykorzysta publiczne wydarzenie, aby bezlitośnie zaatakować i po raz kolejny zrównać z ziemią młodego mężczyznę. Warto przypomnieć, że gość już znacznie wcześniej naraził się na potężny gniew gospodyni. Kiedy w 482. części produkcji Adriano składał kolejną wizytę Catalinie, wściekła Cruz nie kryła oburzenia jego swobodnym poruszaniem się po posiadłości. Obecnie eskalacja konfliktu przy rodzinnym stole osiągnie apogeum, a bezradna Catalina zostanie zmuszona do patrzenia na wyjątkowo okrutne poniżanie swojego wybranka.

María Antonia stawia się Alonsowi w 484. odcinku serialu La Promesa

Poważny kryzys wybuchnie również na linii Alonso i María Antonia. Mężczyzna zażąda od swojej rozmówczyni natychmiastowego spakowania walizek i wyprowadzki z pałacu. Już w 481. epizodzie wywierał na nią ogromną presję w kwestii szybkiego wyjazdu, próbując w ten sposób uciec przed piętrzącymi się niedomówieniami i skandalami. Nieugięta kobieta w ogóle nie weźmie pod uwagę zastosowania się do kategorycznych poleceń gospodarza. Jej otwarty bunt i stanowcza odmowa opuszczenia murów rezydencji zagwarantują, że gęsta atmosfera pełna niedomówień utrzyma się w majątku jeszcze przez bardzo długi czas.

Simona ratuje finanse Virtudes w nowym 484. odcinku telenoweli La Promesa

Własny sposób na wyjście z patowej sytuacji obmyśli tymczasem Simona. Kobieta zainicjuje intratny projekt ponownego uruchomienia domowej manufaktury dżemów. Całkowity dochód z tej słodkiej inwestycji zostanie w pełni przekazany na rzecz zmagającej się z losem Virtudes. To finansowe wsparcie okaże się kluczowe, gdyż pozbawiona środków do życia pracownica przechodzi przez prawdziwy dramat. W 483. części serii została bowiem niespodziewanie zwolniona z pracy przez don Fermína, podczas gdy wcześniej reszta personelu organizowała dla niej specjalną zbiórkę na wykupienie ukochanego synka Adolfita z rąk obcych ludzi.

La Promesa odcinek 484 sprawdź kiedy i gdzie oglądać w telewizji i internecie

Najnowszą, 484. odsłonę przebojowej produkcji „La Promesa – pałac tajemnic” widzowie będą mogli obejrzeć już w czwartek, 24 września dokładnie o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2. Dodatkowo ten sam materiał wideo zasili również bibliotekę cyfrowej platformy streamingowej TVP VOD. Główne osie fabularne tego wydania obejmą dramatyczną walkę Curra o oswobodzenie uwięzionej Martiny z zakładu psychiatrycznego, bezpardonowy atak Cruz na bezbronnego Adriana w trakcie oficjalnego posiłku, a także uparty opór Maríi Antonii przeciwko przymusowej eksmisji z luksusowej posiadłości.

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