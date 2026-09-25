Dziedzictwo, odcinek 1037: Aynur zacznie demaskować Ezgi! Czarna podpowie jej, jak zdobyć dowody - ZDJĘCIA

Czarna rusza na ratunek Aynur. Zaskakujący zwrot akcji w 1037. odcinku serialu Dziedzictwo

W 1037. odcinku telenoweli „Dziedzictwo” sytuacja staje się niezwykle napięta, a główna zainteresowana wciąż poszukuje twardych dowodów na nieuczciwe zagrania swojej rywalki. Kobieta ma mocne podstawy by sądzić, że medyczna dokumentacja została celowo spreparowana w celu wymuszenia małżeństwa na Sinanie. Same podejrzenia jednak nie wystarczą do ostatecznego zdemaskowania misternego spisku.

Z pomocą przychodzi zupełnie niespodziewany sojusznik. To właśnie rozmowa z Czarną naprowadzi dziewczynę na właściwy trop w prowadzonym śledztwie. Cenna sojuszniczka wskaże konkretne kroki, które pozwolą na skompletowanie obciążających materiałów i bezsprzeczne wykazanie potężnych kłamstw byłej narzeczonej prokuratora.

Misja nie należy do najprostszych, ponieważ przeciwniczki doskonale zdają sobie sprawę z rosnącego zagrożenia. W najnowszym, 1037. odcinku „Dziedzictwa” zdeterminowane kobiety zrobią wszystko, by całkowicie ukryć dowody swojej intrygi. Ich absolutnie głównym celem jest powstrzymanie Aynur przed dotarciem do Sinana z prawdziwą i potwierdzoną wersją minionych wydarzeń.

Najnowsze epizody tureckiego przeboju są emitowane na antenie TVP1 każdego dnia dokładnie o godzinie 16:00. Premiera 1037. odcinka została zaplanowana na piątek, 25 września 2026 roku. Zniecierpliwieni fani, którzy nie zdążą usiąść przed telewizory, mogą wygodnie nadrobić zaległości, korzystając z darmowej platformy streamingowej TVP VOD.

Turecki hit Dziedzictwo. O czym opowiada uwielbiana przez widzów produkcja?

Telenowela „Dziedzictwo” (znana w oryginale jako Emanet) to porywająca opowieść, w której rodzinne dramaty nieustannie przeplatają się z poszukiwaniem prawdziwej miłości. Początkowo fabuła skupia się na losach osieroconego Yusufa. Chłopiec znajduje schronienie u swojego bezwzględnego stryja Yamana, a wkrótce dołącza do nich łagodna Seher. Choć początki są niezwykle trudne i pełne nieufności, to właśnie wspólna troska o dziecko ostatecznie zbliża do siebie tych dwoje opiekunów.

Kolejne sezony przynoszą zszokowanym widzom ogromny wstrząs i całkowitą zmianę dotychczasowego porządku. Yaman Kırımlı nieoczekiwanie traci życie w tragicznych okolicznościach, a ogromna odpowiedzialność za wychowanie młodego Yusufa oraz dbanie o spadek przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja życiowa nowej opiekunki błyskawicznie się jednak komplikuje ze względu na widmo rychłej deportacji z kraju. Z pomocą w kryzysie przychodzi jej Poyraz, a ratunkiem przed wydaleniem staje się formalnie zaaranżowane małżeństwo. Bardzo szybko okazuje się jednak, że ten czysto urzędowy związek z rozsądku prowokuje zupełnie nowe konflikty i niezwykle silne, nieprzewidziane uniesienia emocjonalne.

Na ekranie możemy podziwiać plejadę utalentowanych aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı,

Sıla Türkoğlu grająca Seher Kırımlı,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Nik Xhelilaj odgrywający Poyraza,

Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa.

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