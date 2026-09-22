Splątane losy, odcinek 52: Burak zbliży się do Yasemin na oczach gości. Prawda o ich relacji wyjdzie na jaw [ZDJĘCIA]

Koniec tajemnic. Burak i Yasemin z "Splątanych losów" oficjalnie razem

Burak ma dość ukrywania przed światem swojego uczucia do Yasemin. Mimo że w 39. odcinku "Splątanych losów" oboje postanowili zachować dyskrecję, ich więź i tak budziła coraz większe domysły znajomych. W odcinku numer 52 nastąpi przełom. Podczas uroczystego przyjęcia szpitalnego Burak zaprosi ukochaną na parkiet. Ten jeden gest sprawi, że ich romantyczna relacja ostatecznie wyjdzie na jaw.

Remzi pod presją. Jak wyciągnąć Tahsina na wolność?

Remzi musi działać szybko, by zrealizować kolejne żądania Tahsina. Jego celem na 52. odcinek "Splątanych losów" będzie znalezienie kogoś o odpowiednich wpływach, kto zdoła wyciągnąć Tahsina z za krat. Przypomnijmy, że wcześniej Tahsin szantażem wymusił na Remzim poszukiwania Pakize, a teraz oczekuje pełnego zaangażowania w odzyskanie wolności. Mężczyzna będzie musiał uruchomić wszystkie swoje koneksje, by sprostać temu trudnemu zadaniu.

Formalności załatwione. Munevver zapisuje Mine do szkoły

Edukacja małej Mine w końcu wejdzie na właściwe tory. Munevver uda się sfinalizować zapisanie dziewczynki do placówki edukacyjnej, co wcześniej blokował brak dowodu tożsamości. W 50. odcinku niezbędne papiery dostarczyła Yasemin, co otworzyło drogę do dalszych działań. Zgodnie z decyzją podjętą w poprzednim epizodzie, Munevver oficjalnie zarejestruje wnuczkę w lokalnej szkole, zamykając tym samym kłopotliwy etap formalności.

Suzan zwierza się Ayfer z relacji z rodziną Munevver

W najnowszej odsłonie "Splątanych losów" dojdzie do szczerej wymiany zdań między Suzan a Ayfer. Suzan wyjawi, że traktuje bliskich Munevver z taką samą miłością jak własną krew, udowadniając swoje głębokie przywiązanie. Dla Ayfer temat ten jest równie istotny i drażliwy. Kobieta drży o swoją pozycję pod dachem Munevver, zwłaszcza w obliczu ewentualnego powrotu prawowitych spadkobierców. Wyznanie Suzan ukaże zupełnie inną perspektywę na łączące ich więzy.

Gdzie i kiedy oglądać 52. odcinek serialu "Splątane losy"?

Emisja 52. odcinka serialu "Splątane losy" została zaplanowana na czwartek, 24 września 2026 roku. Telewizyjna Jedynka (TVP1) pokaże go punktualnie o 14:00. Fani produkcji będą mogli nadrobić ten odcinek również online, za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

"Splątane losy" (Bizi Birleştiren Hayat) – o czym jest turecki serial?

Turecka telenowela "Splątane losy" (oryg. "Bizi Birleştiren Hayat") opowiada o losach surowej bogaczki ze Stambułu, Münevver Ketenci. Jej poukładany świat staje na głowie, gdy pewnego dnia w jej życiu pojawia się 5-letnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że to wnuczka kobiety. Od tej chwili Münevver za wszelką cenę próbuje odszukać swoją zaginioną córkę, Pakize. Równolegle śledzimy miłosne perypetie młodego lekarza Buraka i pielęgniarki Yasemin.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu (jako Münevver Ketenci)

Kayra Aleyna Zabcı (jako Yasemin Kardan)

Emir Gülsever (jako Burak)

Şerif Bozkurt (jako Halil)

Yeşim Ceylan (jako Ayfer)

Doğaç Gözüdeli (jako Kerem)

Zelal Barlas (jako Meltem)

İrem Korkmaz (jako Ezgi)

Nesrin Yıldırım (jako Suzan)

Elifnaz Sabuncu (jako Pınar)

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