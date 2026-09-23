Dziedzictwo, odcinek 1038: Poyraz oskarży niewinnego Merta! Prawda wyjdzie na jaw za późno

Poyraz uwierzy w winę Merta w 1038. odcinku „Dziedzictwa”

W najnowszym, 1038. odcinku tureckiego hitu „Dziedzictwo”, Poyraz będzie absolutnie pewny, że to Mert dopuścił się zdrady. To wszystko jednak efekt sprytnie uknutej intrygi Semiha, który za wszelką cenę chciał zrzucić na niego winę. Już w 1036. odcinku Semih sprytnie wykorzystał sekret Merta, przejmując wiadomości od Poyraza, po to, aby jego wierny pracownik wyszedł na oszusta.

Z kolei w odcinku 1037. chytry plan Semiha zaczął działać bezbłędnie. Poyraz stał się podejrzliwy względem Merta, a teraz skupi się na znalezieniu twardych dowodów na jego nielojalność. Niestety, w ogóle nie zorientuje się, że jest zaledwie pionkiem w grze Semiha.

W 1038. odcinku „Dziedzictwa” Mert zostanie niesłusznie oskarżony

W głowie Poyraza nie ma wątpliwości, że za podrzuceniem narkotyków stoi właśnie Mert. Zamiast zawierzyć intuicji i wieloletniej relacji, zacznie drążyć, próbując udowodnić mu winę. Semih będzie zacierał ręce z zadowolenia, bo jego przeciwnik działa dokładnie tak, jak to sobie obmyślił.

Dla Merta to wyjątkowo ciężka chwila, gdyż jego szef pozostanie głuchy na wszelkie argumenty świadczące o jego niewinności. Okazuje się jednak, że Mert nigdy nie spiskował przeciwko Poyrazowi, a całe jego tajemnicze zachowanie wynikało wyłącznie z faktu, że pomagał Nazli.

Dopiero gdy Poyraz dowie się, jak było w rzeczywistości, poczuje ogromne wyrzuty sumienia. Uświadomi sobie, że Mert nie miał z narkotykami nic wspólnego i padł ofiarą obrzydliwego oszustwa. Poyraz pożałuje, że pozwolił sobie zwątpić w oddanego przyjaciela.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1038

Najnowsze odcinki tureckiej produkcji „Dziedzictwo” są emitowane każdego dnia o 16:00 w TVP1. Widzowie zobaczą 1038. epizod w poniedziałek, 28 września 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, mogą obejrzeć powtórki w serwisie streamingowym TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

Telenowela „Dziedzictwo” (w oryginale „Emanet”) to opowieść pełna dramatów, miłości i rodzinnych waśni. Kiedy rodzice małego Yusufa umierają, chłopiec ląduje w domu swojego oziębłego wuja Yamana. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, gdy zjawia się Seher, skromna ciotka dziecka. Początkowa niechęć i intrygi z biegiem czasu ustępują miejsca głębokiemu uczuciu, co staje się dla Yusufa jedyną szansą na szczęśliwe dzieciństwo.

W późniejszych sezonach serial przechodzi potężny wstrząs. Po tragicznej śmierci Yamana Kırımlı, ciężar wychowania Yusufa i walki o jego przyszłość bierze na siebie Nana Maryam.

Sytuacja gęstnieje, gdy Nana otrzymuje nakaz deportacji, co grozi ponownym rozpadem rodziny. Z odsieczą przychodzi Poyraz, proponując jej fikcyjne małżeństwo. Ten czysto biznesowy układ rodzi jednak zupełnie nowe konflikty i niespodziewane, głębokie relacje.

Na ekranie możemy zobaczyć takie gwiazdy jak:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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